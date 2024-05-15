Otomobil önce bisikletliye ardından kaldırımdaki yayaya çarptı. 2 yaralı

Kaynak: DHA
Otomobil önce bisikletliye ardından kaldırımdaki yayaya çarptı. 2 yaralı
Isparta’da Celalettin G.’nin kullandığı otomobil, önce bisikletli bir kişiye daha sonra da kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mimar Sinan Caddesi'nde meydana gelen olayda, Celalettin G.'nin kontrolündeki 07 LB 601 plakalı otomobil caddede seyir halinde ilerleyen bisikletli İbrahim Genç'e arkadan hızla çarptı.

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Ardından sürücü, otomobiliyle sağ tarafa doğru yönelince bu kez kaldırımda yürüyen Bahar Bulut'a çarpıp, metrelerce sürükledikten sonra zor durdu.

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Otomobilin altında kalmaktan şans eseri kurtulan Bahar Bulut ile bisikletteki İbrahim Genç yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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