Otomobil, traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 21.00 sularında Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde gerçekleşti. İ.İ.K. yönetimindeki 80 ADG 530 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden M.C.'nin kullandığı 04 P 3292 plakalı zeytin yağı yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kaza sonrası çevredeki kişiler, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan İ.İ.K. ve yanındaki Hasan Kuşcu'yu kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hasan Kuşcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan İ.İ.K. ile traktör sürücüsü M.C. Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.C., yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kuşcu'nun cenazesi ise Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.