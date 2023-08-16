Otomobil yola fırlayan katıra çarptı: 2 yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, yola fırlayan bir katıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Otomobil yola fırlayan katıra çarptı: 2 yaralı

Maden Mansurlu Yolunda Meydana Gelen Kaza

İHA'nın haberine göre; olay, Yahyalı ilçesine bağlı Maden Mansurlu yolunda meydana geldi. İddialara göre, seyir halinde olan bir otomobil, aniden yola fırlayan bir katıra çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay Yerine Sağlık ve Güvenlik Ekipleri Sevk Edildi

Yaralıların durumunun haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı, Katır Telef Oldu

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada yola fırlayan katır hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

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