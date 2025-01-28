Otomotiv devi 80 bin aracı geri çağırıyor. Ücret alınmayacak

Kia, Amerika'da 80.000 aracı geri çağırarak, hava yastığı ve emniyet kemeri sistemlerine yönelik kablo arızasını giderme işlemi başlattı.

Kia America, bazı araçlarında hava yastıkları ve emniyet kemerlerinin düzgün şekilde açılmasını engelleyebilecek bir kablo hatası tespit etti.

MODELLER AÇIKLANDI

Bu sorun, 2023-2025 model yılları arasında üretilen Niro EV, Plug-in Hybrid (PHEV) ve Hybrid araçları kapsıyor. Toplamda 80.000’den fazla aracı etkileyecek geri çağırma işlemi, ön yolcu koltuğunun altındaki kabloların zarar görmesi nedeniyle başlatıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) araç bayileri geri çağrılan araçları inceleyecek ve gerektiğinde zemin kablo tertibatını ücretsiz olarak değiştirecek ve yeniden yönlendirecek. Buna ek olarak, bayiler kablo kapakları da takacak.

Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) ile paylaşılan verilere göre, söz konusu kabloların zarar görmesi, hava yastıklarının istenmeyen şekilde açılmasına neden olabilir. Ayrıca, emniyet kemerlerinin de doğru şekilde çalışmaması, potansiyel bir güvenlik riskine yol açabiliyor.

BİLGİLENDİRME MART AYINDA

Bu nedenle, geri çağrılan araçlar, bayiler tarafından ücretsiz olarak kontrol edilecek ve gerekli tamiratlar yapılacak.

Amerika'daki bayiler, araçları inceleyerek zemin kablo tertibatını değiştirecek ve gerekiyorsa yeniden yönlendirecek. Ayrıca, kablo kapakları da takılacak. Kia, bu durumdan etkilenen araç sahiplerini mart ayında bilgilendirecek.

Geri çağırma işlemi, geçtiğimiz yıl Hyundai ve Kia'nın 200.000'den fazla elektrikli aracı geri çağırmasından sonra gündeme geldi. Bu geri çağırmada, şarj kontrol ünitesindeki bir transistörün arızalanması nedeniyle sürüş gücü kaybı yaşanabileceği ve kaza riskinin arttığı açıklanmıştı.