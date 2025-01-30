Otomotiv devi logosunu değiştiriyor. 28 yıl sonra tanıttı

Japon otomotiv markası Mazda, 105. yıl dönümünde 28 yıl aradan sonra yeni bir logo ile karşımıza çıktı. bugün duyurulan logo, önceki tasarımdan önemli farklar taşıyor. 1997 yılında tanıtılan martı kanadı figüründen esinlenen "M" logosunun yerine, daha yuvarlatılmış hatlara ve düzleştirilmiş kanatlara sahip modern bir tasarım yer alıyor.

Yeni logo, siyah-beyaz renk düzeni ve sadeleştirilmiş yapısıyla dikkat çekiyor. Önceki logo tasarımında bulunan üç boyutlu detaylar ve gölgeler artık yer almıyor. Bu değişim, otomotiv endüstrisinde son yıllarda popülerleşen basitleştirilmiş ve düz logo trendinin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Volkswagen, BMW ve Audi gibi dev markalar da benzer bir tasarım anlayışına yönelmişti.

Mazda'nın logosu, 1920 yılına dayanan köklü bir geçmişe sahip. İlk logo, şirketin ilk yıllarında kullanılan bir freze simgesiydi. Ardından 1975’te daha sade bir yazı tipi kullanıldı, 1991’de elmas şeklinde bir logo tasarlandı ve 1997’de martı kanatları figürüyle tanınan bir tasarım oluşturuldu.

Şirketin bu yeni tasarımı, modern estetik anlayışına uygun olarak markanın geçmişini yansıtırken, geleceğe de güçlü bir mesaj veriyor. Yeni logonun, hangi üretim modellerinde kullanılacağı ise henüz netleşmiş değil. Henüz Yeni logo, otomotiv dünyasında ilgiyle izleniyor.