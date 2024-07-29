Otomotiv devi markalarını kapatacağını açıkladı

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Otomotiv devi markalarını kapatacağını açıkladı

Otomobil devlerinin önde gelen ismi, 2024'ün ilk yarısında karında belirgin bir düşüş yaşadı. Şirketin CEOS'su, düşük karlılığa sahip markaların kapatılması veya satılması ihtimalinin olduğunu söyledi.

ŞİRKETTE ZOR DÖNEM

Stellantis’in 2024’ün ilk yarısında kârında yaşadığı yüzde 48’lik gerileme, 5.6 milyar euroya düşmesine sebep oldu.

Bu, şirketin önceki yıllara kıyasla kötü bir performans sergilediğini ifade ediyor. 26 Temmuz’da Autocar’a konuşan Tavares, "Eğer markalarımız kâr etmiyorsa, onları kapatacağız. Kârsız markaları devam ettiremeyiz" ifadelerini kullandı.

MASERATİ Mİ SATILACAK?

Stellantis’in bünyesinde Ferrari, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram ve Vauxhall gibi markaları bünyesinde bulunduruyor.

Yapılan bu açıklamalara göre özellikle Maserati’nin tarafında büyük bir endişeye neden oldu. Çünkü Maserati söz konusu dönemde 82 milyon euro operasyonel zarar açıkladı.

Analistler, söz konusu durumun Maserati’nin satılma ihtimalini artırabileceğini tahmin ediyor.

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