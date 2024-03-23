Otomotiv devinin büyük açığını yakaladılar. 200 bin dolar ve araba kazandılar

Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv devinin büyük açığını yakaladılar. 200 bin dolar ve araba kazandılar
Tesla kendilerinin güvenlik açığını yakalayan hackerlara 200 bin dolar ve model 3 hediye etti.

Otomotiv devi Tesla, iyi niyeti hackerler için ödüller veriyor. Yarışma düzenleyerek para ve daha fazlasını içeren ödüllere veren Tesla’nın bir güvenlik açığı tespit edildi.

Vancouver'da gerçekleştirilen son Pwn2Own yarışmasında, Synacktiv adlı bir ekip Tesla'nın elektronik kontrol ünitesini ve CAN BUS sistemlerini hack'ledi.

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Tesla, Synacktiv ekibine buldukları güvenlik açığı nedeniyle 200.000 dolar para ödülü ve bir Model 3 verdi.

Öte yandan ekibin daha önce başarılar elde ettiği biliniyor. Ekip daha önce 100 bin dolarlık ödül kazanmıştı.

Bu yöntemle Tesla kötü hackerleri elemeyi ve önlemeyi amaçlıyor.

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