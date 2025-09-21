Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Caroline’i Wilma Elles dördüncü kez anne oldu!

Türkiye’de uzun süredir yaşayan ve Türk vatandaşı olarak adını Mücella Elles olarak değiştiren Alman oyuncu Wilma Elles, yeniden anne olmanın sevincini tattı.

2014 yılında nikah masasına oturduğu Arif Kerem Göğüş ile 2019 yılında boşanan ve bu evliliğinden Milat Göğüş ile Melodi Göğüş adında iki çocuğu bulunan oyuncu Wilma Elles yeniden nikah masasına oturmuştu.

Elles daha sonra bir süredir birlikte olduğu Avukat Mehmet Şah Çelik ile nikâh masasına oturdu.

Geçtiğimiz aylarda yedi aylık hamile olduğunu duyuran Elles ve dördüncü çocuğunu beklediğini açıklamıştı.

Bebeğinin erkek olacağını takipçileriyle paylaşan oyuncu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi.

Elles, oğlunun doğduğunu açıklayarak bebeğine Leon Mirza adını verdiklerini belirtti. Oyuncu, duygusal paylaşımında şu sözleri kullandı:

“Allah'a şükür, seni sağ salim kucağımıza aldık. Her şey güzel geçti, daha çok şükredemezdim. 24 saat sonra hastaneden ayrılabildik. Leon Mirza bize emanet. Oğlum, seninle kavuştuk. Bizim için en büyük nimetsin. Seni çok seviyoruz. Milat, Melodi ve Tiara’ya kardeş oldun. Bebek isteyen herkese nasip olsun. Hepinize sevgilerimizi iletiyoruz.”

Ünlü oyuncunun Milat, Melodi ve Tiara adında üç çocuğu daha var.

WİLMA ELLES KİMDİR?

Wilma Elles, 18 Ekim 1986’da Almanya’da doğdu. Alman oyuncu Köln Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi, Tiyatro ve Medya eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine Almanya’da başladı, ancak 2010’da Türkiye’de “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisindeki Caroline rolüyle tanındı.

“Yalan Dünya”, “Gurbet Kadını” ve “Filinta” gibi yapımlarda rol aldı.

2015’te iş insanı Kerem Göğüş ile evlendi ve Türk vatandaşlığına geçerek adını Mücella Elles olarak değiştirdi.

Dört çocuk annesi olan Elles (Milat, Melodi, Tiara ve Leon Mirza), son olarak dördüncü çocuğu Leon Mirza’yı kucağına aldı.

Sosyal medyada aktif olan oyuncu, hem Türkiye’de hem uluslararası platformlarda tanınıyor.