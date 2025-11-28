'Bez Bebek' dizisinin Yağmur’u Asena Keskinci, aynı projede başrol oynayan Evrim Akın ile ilgili çeşitli iddialarda bulunmuştu.

Yağmur Keskinci, Akın'ın sette kendisine psikolojik baskı uyguladığını öne sürmüştü.

Keskinci, 'Beni köşeye sıkıştırıp ‘Annenle baban boşanıyor ya, seni diziden attırırsam ne olur, sokakta mı kalırsın?’ deyip suratıma sigara üflüyordu.' iddialarıyla Evrim Akın'ı hedef almıştı.

Oyuncu Yağmur Keskinci

EVRİM AKIN İDDİALARA YANIT VERDİ

Oyuncu Evrim Akın, eski rol arkadaşının iddiaları sonrası kameralar karşısına geçti.

Oyuncu Evrim Akın

Göz yaşlarını tutamayan Akın, kendine yönelik öne sürülen ifadeler için 'Bu bir itibar suikastı. Algı operasyonu sinirimizi bozdu. Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım?' yanıtını verdi.





