Oyuncu İlayda Alişan'dan yürek burkan paylaşım

Ekranların sevilen isimlerinden olan ünlü oyuncu İlayda Alişan, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla takipçilerinin yüreğini burktu. Annesini küçük yaşlarda kaybeden İlayda Alişan, özlemini dile getirdi. Alişan, "18 sene annecim" notuyla yürek burktu.

Oyuncu İlayda Alişan'dan yürek burkan paylaşım

Şimdilerde ATV'de ekrana getirilen Ateş Kuşları dizisinde başrol olan İlayda Alişan, Gülayşe karakteri ile büyük beğeni topladı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve 3.1 milyon takipçisi olan güzel oyuncu İlayda Alişan, paylaşımları ile takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

ilayda-alisan.jpg

"18 SENE ANNECİM"

27 yaşındaki güzel oyuncu, henüz 9 yaşındayken annesini kanserden kaybederek hayatının en büyük acısını yaşamıştı. Bu fotoğrafı paylaşan İlayda Alişan, "18 sene annecim" notuyla yürek burktu.

ilaydaalisan-280620233cf40f25.webp

İlgili Haberler
Adları aşk dedikodusuna karışmıştı! Oğulcan Engin ile İlayda Alişan birlikte görüntülendi
İlayda Alişan ve Cemal Can Canseven aynı projede buluşuyor.
Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Aşağılık herif. İsveç yine provokasyona izin verdi. Cami önünde Kuran’ı ayaklar altına aldı Güncel
Aşağılık herif. İsveç yine provokasyona izin verdi. Cami önünde Kuran’ı ayaklar altına aldı
Daha 18 yaşında 1.85 boyunda. Arda Güler'i unutturacak transfer Juventus'tan geliyor Spor
Daha 18 yaşında 1.85 boyunda. Arda Güler'i unutturacak transfer Juventus'tan geliyor
Girdiği evden 2 milyon TL'lik ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı Güncel
Girdiği evden 2 milyon TL'lik ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı
Çekici devrildi: 5 yaralı Güncel
Çekici devrildi: 5 yaralı
Süperstar Ajda Pekkan'dan evlilik itirafı Magazin
Süperstar Ajda Pekkan'dan evlilik itirafı
400 dönümlük ekili arazi yandı Güncel
400 dönümlük ekili arazi yandı
Çarşaf giyip geldi kezzapla saldırdı Güncel
Çarşaf giyip geldi kezzapla saldırdı