Oyuncu İlayda Alişan'dan yürek burkan paylaşım

Şimdilerde ATV'de ekrana getirilen Ateş Kuşları dizisinde başrol olan İlayda Alişan, Gülayşe karakteri ile büyük beğeni topladı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve 3.1 milyon takipçisi olan güzel oyuncu İlayda Alişan, paylaşımları ile takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

"18 SENE ANNECİM"

27 yaşındaki güzel oyuncu, henüz 9 yaşındayken annesini kanserden kaybederek hayatının en büyük acısını yaşamıştı. Bu fotoğrafı paylaşan İlayda Alişan, "18 sene annecim" notuyla yürek burktu.