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Melisa Döngel depremzede çocuklara moral verdi

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, önceki gün Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği ile birlikte depremzede çocuklarla bir araya gelip, miniklere moral verdi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 11:46
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Oyuncu Melisa Döngel depremzede çocuklara moral oldu

Melisa Döngel depremzede çocuklara moral verdi
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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Oyuncu Melisa Döngel, önceki gün Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği ile birlikte depremzede çocuklarla bir araya geldi.

 

Dernek, depremin ilk gününden beri yardımlarına hem saha içi hep saha dışı devam ederken, önceki gün Sarıyer Belediyesi Sosyal Tesisleri’ne yerleştirilen depremzedeler için özel bir program düzenledi.

Çocukların mutluluğu için bir tiyatro oyunu sahnelendi ve pamuk şeker stantları kuruldu. Derneğin iyilik elçilerinden Melisa Döngel, çocuklarla birlikte danslar ederken, onlarla yakından ilgilendi.
 

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