Bir dönemin yıldızı olan Tolga Karel dizilerinde fırtınalar estirdi. 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp ABD’ye yerleşen ünlü isim TIR şoförlüğü yapıyor.

2011-2015 arasında evli kaldığı manken Günay Musayeva'dan Cihangir adında bir oğlu dünyaya gelen Karel, 2016'da Sarah Scott ile dünyaevine girdi.

TIR ŞOFÖRLÜĞÜ YAPIYOR

ABD'de ilk olarak aylık sekiz bin dolar karşılığında TIR şoförlüğü yapmaya başlayan, daha sonra lojistik ve nakliyat şirketi kuran oyuncu, ailesiyle birlikte Florida'da yaşamını sürdürüyor. Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.

MUTLU AİLE POZU GELDİ

Dört çocuğu ve eşiyle çıktığı yemekten fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Tolga Karel, "Şükür çok şükür bin şükür günlerin. Çok İnsan bakar ama çok az insan görür azmi, cesareti, tek bir yürek olabilmeyi" notunu ekledi.

TOLGA KAREL KİMDİR?

Oyunculuk kariyer hayatı boyunca çeşitli rollerde boy gösteren Tolga Karel 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Karel eğitimine Yeditepe Üniversitesi Fransız Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde başladı. Ardından tiyatroya olan ilgisi nedeniyle Paris Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine 1999 yılında Necati Aslan'ın yönettiği "Gece Şahinleri" adlı sinema filmiyle adım atan Karel, kısa sürede televizyon dünyasında da kendine sağlam bir yer edindi.

2000 yılında "Evdeki Yabancı" dizisiyle televizyon dünyasına adım attan Tolga Karel, en büyük çıkışını ise "Yaprak Dökümü" dizisinde canlandırdığı Oğuz Ayhan karakteriyle yaptı. Öte yandan 2014 yılında "Survivor" yarışmasına katılarak 102 gün boyunca yarışmada kalmayı başardı.

ABD'ye yerleşen Karel, sağlık turizmi alanında SakaMedical isimli bir şirket kurmuş, ama işletmede istediği başarıyı yakalayamayınca iflas etti. Şu anda ABD'de tır şoförlüğü yaparak yaşamını sürdürüyor.