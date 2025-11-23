Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kapsayıcı hizmet anlayışı çerçevesinde KAYMEK ve Engelsiz Yaşam Merkezi iş birliğiyle düzenlenen ’Sevgi Örüyoruz’ etkinliğinde özel ihtiyaçlı 25 kız öğrenci tarafından örülen atkılar Sevgi Evleri’ndeki çocuklara hediye edildi. Etkinlik, hem sevgi hem de dayanışma duygularını güçlendirdi.

Türkiye’nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezlerinden biri olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi; Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kapsayıcı ve her kesimi kuşatan belediyecilik anlayışıyla özel ihtiyaçlı bireylere yönelik önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen ’Sevgi Örüyoruz’ etkinliğinde öğrenciler hem el becerilerini geliştirdi hem de paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Engelsiz Yaşam Merkezi ile KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları Birimi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği ’Sevgi Örüyoruz’ etkinliği, özel ihtiyaçlı öğrencilerin el emeğini, sevgi ve iyilikle buluşturarak anlamlı bir gönül köprüsü oluşturdu. KAYMEK öğretmenleri ile Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören 25 özel ihtiyaçlı kız öğrencinin birlikte hazırladığı örme atkılar, Sevgi Evleri’nde kalan çocuklara hediye edilmek üzere özenle hazırlandı. Ayrıca KAYMEK öğretmenlerinin el emeğiyle hazırlanan atkı-bere takımları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ile İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp tarafından çocuklara hediye edildi. Etkinlikte öğrencilerle yakından ilgilenen Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, her bir öğrenciyle birebir sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Temeltaş, "Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir çalışma oldu. Bir isteğiniz, arzunuz olursa mutlaka ilgileneceğiz" diyerek öğrencilerin emeklerine ve özverisine teşekkür etti. Tüm öğrenciler de kendilerine bu imkânı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ve dua ettiler. Etkinlik, sevginin, dayanışmanın ve toplumsal bütünleşmenin güçlü bir örneği olarak katılımcıların kalplerinde iz bıraktı.

Büyükşehir Belediyesi’nin özel ihtiyaçlı bireylerin hayatına dokunan çalışmaları, kentte sosyal sorumluluk bilincini güçlendirirken, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan güçlü bir dayanışma kültürünün oluşmasına katkı sundu.