Özgü Namal'ı hangi ünlü isim ikna etti. 9 yıl aradan sonra ekranlara dönüyor

Sina Koloğlu, 9 yıldır herhangi bir proje için ikna olmayan oyuncu Özgü Namal’ın Faruk Turgut tarafından ikna edildiğini yazdı. Koloğlu, Özgü Namal’ın oynayacağı karakterden etkilendiğini yazdı.

Koloğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

Özgü Namal‘ı yıllardır birçok yapımcı setlere dönmesi için ikna etmeye çalışıyordu. Önüne açık çek koyan yapımcı ve kanal yöneticisi bile oldu. Ancak Köyceğiz’deki çiftliğinde iki çocuğuyla sakin bir hayatı tercih etti. Eşinin ölümü ve yaşadığı acı onu farklı bir hayata götürmüştü. Bir değişim, bir nefes almak için yeni bir projenin içine sinmesi, ona inanması gerekiyordu. Gelen teklifleri reddediyordu. 9 yıl sonra bir isim bunu başardı; Faruk Turgut.

Merak ettim sordum ‘Nasıl başardınız?' diye. 'Valla ikna ettim. Doğru zaman, doğru proje' dedi.

Kulağıma gelen Özgü Namal'ın çalışma isteğinin son zamanlarda arttığı, bunun da teklifi kabulde etken olduğu yönünde.

Faruk Turgut 'Çok eski bir hukukumuz vardır kendisi ile' diye devam ediyor sözlerine. Doğru proje derken biraz açmakta fayda var; Necati Şahin, oyuncunun çalışmak istediği bir senaristi öğrendiğim. Bu isimin yazdığı bir proje teklif edilince, kabul şart olmuş galiba.

Öğrendiğime göre, iki yıldır Özgü Namal ile konuşuluyor. Yani ikna için. Hatta bu arada bir proje önerisi de yapılmış yapımcı tarafından. Bu kabul edilmemiş oyuncu tarafından. Peki bu projede oyuncuyu etkileyen ne oldu? Faruk Turgut 'Oynayacağı karakter onu çok etkiledi' diyor. Ama başka ipucu vermiyor."