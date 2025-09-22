Özgür Çelik'in yargılandığı davada flaş gelişme!

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Ocak'ta ifade için gittiği İstanbul Adliyesi önünde CHP seçim otobüsünün engellenmesi ve otobüse doğru yürüyenlere biber gazı sıkılması üzerine başlayan gerginlikle ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 25 CHP’li hakkında dava açıldı.

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nce İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonundaki duruşma bugün gerçekleşti.

Mahkeme, davayı 23 Şubat 2025'e erteledi.

17 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Çelik ve 25 CHP’liye; "görevi yaptırmamak için direnme", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama", "kasten yaralama", "kamu malına zarar verme" suçlamalarından açılan davada, sanıklar için 3 yıl 11 aydan 17 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

"300 GÜNDÜR RANDEVULARIMI ADLİYE KORİDORLARINA VERİYORUM"

Özgür Çelik, savunmasında yargılanma sürecine tepki göstererek "Bizim mesaimizin büyük bir kısmı cezaevi kapılarında ve adliye koridorlarında geçiyor. Ben, 300 gündür randevularımı adliye koridorlarına veriyorum. İnsanlara 'Gelin, 7. katta görüşelim' diyorum. Bu durum tamamen Anayasal hakların ihlalidir" dedi.