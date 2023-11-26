Özgür Demirtaş Arjantin örneğiyle uyardı. Faiz artışları nereye kadar?

Merkez Bankasının faizleri yüzde 35 seviyesinden yüzde 40’a çıkarmasının ardından Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından kritik bir uyarıda bulunarak yapısal reformların yapılmaması halinde Türkiye’nin Arjantin örneğini yaşayabileceğine dikkat çekti.

Sami Güntürkün Gürel KAYNAK: Haber Merkezi
Özgür Demirtaş Arjantin örneğiyle uyardı. Faiz artışları nereye kadar?

Haziran ayından bu yana süregelen para politikası faizleri artış sonrasında yüzde 8.5 seviyelerinden yüzde 40’a kadar yükseldi.

Daha önce yorumları ile sık sık gündeme gelen ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından kritik bir uyarıda bulundu.

Sadece faiz artışları ile ekonominin düzelmeyeceğine vurgu yapan Demirtaş, geçmişte yapılmayan faiz artışlarının bedeli olarak acı çekildiğini, fakat bu acıların sadece faiz artışları ile düzelmeyeceğini, faiz artışları ile birlikte yapısal reformların da yapılması gerektiğini belirtti.

Yapısal reformların yapılmaması halinde ise Türkiye’nin kaderinin, enflasyon ile başı dertte olan Arjantin ile aynı olacağını açıkladı.

Demirtaş’ın açıklaması şu şekilde:

"Türkiye'nin Arjantin örneğini iyi incelemesi lazım.

Arjantin sürekli faiz arttırmasına rağmen enflasyonu kontrol edemedi. Bunun nedeni faiz arttırımının yanında yapması gereken diğer yapısal reformları yapmaması.

Faiz arttırımı geçmişte yapılan hataların bir bedelidir. Acı verir. Bu acıyı çekmemize değmesi için diğer yapısal reformların ivedilikle hayata geçirilmesi gerekir."

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