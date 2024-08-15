Özgür Demirtaş hükümete 10 maddelik teklifte bulundu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Demirtaş hükümete 10 maddelik teklifte bulundu

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş tek tek yazdı...Sosyal Medya üzerinden paylaşımda bulunan Demirtaş, Türkiye'nin yapmaya çalıştığı ve yapmaması gerekenleri sıraladı. İşte Yapılması ve yapılmaması gerekenler.

Sabanci Universitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr Özgür Demirtaş Türkiye'nin ekonomisinin düzelmesi için yazdığı reçeteyi sosyal medya üzerinde paylaştı. Demirtaş, paylaşımıni ikiye böldü. İlkinde Türkiye'nin yapmaya çalıştıklarını yazdı. Doları, ücretlerin baskılanmaması gerektiğini kaydeden Demirtaş, ihracatçıların ve turizmcilerin iyice boğulduğunu ifade etti. Yunanistan, İtalya ve İspanya'dan pahalı hale getirildiğini söyleyen Demirtaş enflasyonun hemencecik düşürülmeye çalışıldığını kaydetti.

Türkiye'nin yapmaya çalıştığı, Türkiye'nin yapması gerekenler diye ikiye bölen Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

Türkiye'nin Yapmaya Çalıştığı ve Yapması Gerekenler: Yapmaya Çalıştığı:

1) Dolar/TL'yi iyice baskılayıp,

2) Ücretleri iyice baskılayıp,

3) İhracatçı, Turizmciyi iyice boğup,

4) Türkiye'yi, Yunanistan, İtalya, İspanya'dan Pahalı yapıp,

5) Enflasyonu hemencecik düşürmeye çalışmak...

Buna CAN DAYANMAZ.... Ücretlerin bu şekilde baskılanması, Asgari ücretlinin imha olmasına yol açar. Banka Kredilerinde Geri Dönüşlerde FACİALAR başgösterir.

Yapması Gereken:

1) Dolar/TL'yi hızlı bir şekilde 38'e bırakıp

2) Asgari Ücrete baskıyı biraz azaltıp

3) İhracat ve Turizm üzerindeki baskıyı azaltıp

4) Türkiye'yi çok ucuz olmasa da pahalı olmaktan çıkarıp

5) Enflasyon hedefini 2026'ya yaymak.

6) Faizlerin Kasım-Aralık ayında Sembolik de olsa indirilmesi. Aksi Takdirde, Halk bu plana isyan edecektir ve plan çalışmadan ORTADAN ikiye ayrılacaktır.

Ayrıca Yapılması Gerekenler:

1) Swap Piyasalarının Tamamen Açılması

2) Dövizin tamamen serbest bırakılması

3) YARI-Demir-Perde Gerisi Ülke olmaktan Vazgeçilmesi

4) Hiçbir zaman yapılmayan YAPISAL REFORMLARIN yapılması

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