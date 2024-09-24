Özgür Özel ABD’deyken İstinaf İmamoğlu kararını onaylar mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, temaslarda bulunmak üzere Amerika’ya gidiyor. İmamoğlu’nun “ahmak” davasının istinafta oluşu ise akıllara 14 Aralık’ı getirdi.

AKŞENER VE İMAMOĞLU HALKA HİTAP ETMİŞTİ

14 Aralık 2022’de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildiğinde dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya’da seyahatteydi.

İmamoğlu, hapis cezasını öğrendiğinde yanında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener vardı. Kararı aldıktan sonra Akşener, İmamoğlu’na sarılmış, ikili İBB'nin Saraçhane'deki Başkanlık Binası önünde binlerce kişiye hitap etmişti.

“HANGİ ÇILGIN ZİNCİR VURACAKMIŞ”

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un 16 milyon İstanbullunun olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Hangi çılgın, size, millete ait herhangi bir sürecin önüne set kurabilirmiş, hangi çılgın zincir vurabilirmiş, hiç kimse vuramaz" ifadelerini kullandı.

“BİRLİKTE DERTLEŞECEĞİZ”

İmamoğlu, "Yarın çoğalarak daha fazla bir arada, birlikte olacağız. Biz hayatımızda, aklımıza gelmeyecek şeyleri yaşıyoruz. Bu akşam saygıdeğer Genel Başkan'ımız bizimle beraber. Duygularını paylaştı. Değerli Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı, yarın altılı masanın liderleriyle birlikte yine İstanbulluların evinde bir arada olacağız. Zamanını sizinle paylaşacağım. Yarın halkımızı buraya davet edeceğiz, birlikte dertleşeceğiz" diye konuşmuştu.