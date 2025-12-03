CHP, ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin 73'üncüsünü Güngören'de gerçekleştiriyor.

Yüzlerce vatandaş miting alanına toplanırken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu. Öte yandan mitingde açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel, asgari ücret teklifini açıkladı.

'ASGARİ ÜCRET 39 BİN LİRA OLMALI'

Özel yaptığı konuşmada, asgari ücretin 39 bin lira olması gerektiğini belirterek, 'Memlekette açlık sınırı 30 bin lira, yoksulluk sınırı 97 bin lira, asgari ücret 22 bin lira. Memleket öyle bir açmazda ki, asgari ücret alan için çok az, veren için yüksek. Asgari ücretli bu maaşla geçinemiyor. Asgari ücret 39 bin lira olmak zorunda. Bugün bizim teklifimiz asgari ücret 39 bin lira olmalı. Yetmez ama nefes aldırır. Devlet burada ortaya çıkacak' sözlerini sarf etti.

'AKP VE MHP'YE OY VEREN VATANDAŞLAR DA KAZANACAK'

MHP ve AKP'ye oy veren vatandaşlara da seslenen Özel, 'Güngören'in AK Partili, MHP'li yoksul emeği sömürülen 30 bin liraya kiranın olduğu ilçede 22 bin liraya çalıştırılan AK Partili kardeşim de MHP'ye oy veren işçiler de kazanacak. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün sorunları insana dair, emeğe dair, istihdama dair, barınmaya dair tüm sorunları halk için çözeceğiz. Halkın düzenini kuracağız! Tüm Türkiye'ye eşitliği ve adaleti getireceğiz' dedi.

'ERDOĞAN GELDİĞİNDE EMEKLİ MAAŞIYLA 8 ÇEYREK ALTIN ALIYORDU'

'Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alıyordu' diyen Özel, '8 çeyrek. Şu anda en düşük emekli maaşı 16.000 lira ve 1,5 çeyrek alıyor. Bir anda 8 çeyrek, bir anda 1,5 çeyrek. Diğer taraftan en düşük, en düşük değil asgari ücret 7 çeyrek alıyordu, şimdi 2 çeyrek alıyor. Yani AK Parti’nin kara düzeninden önce emekli 8’den 2 çeyreğe, 8 çeyrek alırken şimdi 2 çeyreğe; asgari ücretli 7 çeyrek alırken 2 çeyreğe düştü' ifadelerini kullandı.

'İŞTE AKP'NİN KARA DÜZENİ BU ŞEKİLDE İŞLİYOR'

Özel, 'İşte AK Parti’nin kara düzeni bu şekilde işliyor' Ama 'Emekliden al, çiftçiden al, işçiden al, kime vereceksin?' diyor ya; 'Eskiden alan eldik şimdi veren el olduk.' Aldığı el belli ama kime veriyor? Bakın bütçeye koydular. Bu sene zenginlerden alınacak vergi, vazgeçilecek vergilerin tutarı, yani adam kazanmış, vermesi lazım, gidiyor 'kırk haramilere' af çıkarıyor ya; onun toplamı 768 milyar. Kur Korumalı Mevduat’a ödediği para 2,5 trilyon lira. Bu yılın ilk 8 ayında faize ödediği para 1,5 trilyon lira. Bu üç kalemi topladığında 4,7 trilyon yapıyor' sözlerini sarf etti.

TBMM'de geçtiğimiz günlerde Plan ve Bütçe görüşmelerinden geçen ve Genel Kurul'a gönderilen bütçe hakkında da konuşan Özel, 'Bu bütçede ne asgari ücretlinin yüzüne bakan var, ne emeklinin, ne çiftçinin derdini duyan var, ne esnafın ne Güngören'e gelip insanların yüzüne bakacak bir bütçe var. Ne de sorunları çözmenin inancı kararlılığı var' ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından okunan mektubunda ise şu ifadelere yer verdi:

'Güngören’in güzel insanları, çok sevgili hemşerilerim, değerli hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı gençler, canım çocuklar… Bugün aranızda olamasamda sizleri en yürekten duygularımla kucaklıyorum. Her birinize hasretle sarılıyorum. Duvarlarla, parmaklıklarla bizleri ayırabileceklerini, tutsak ederek bizi unutturabileceklerini sananlara esaslı bir ders vermek için buradasınız. Sağ olun var olun, sizleri çok seviyorum. Hafta sonu yapılan Kurultayımızda geçerli oyların tamamını alarak yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçilen kıymetli Başkanım Özgür Özel’i yürekten kutluyorum. İlkeli, cesur mücadelesiyle, dost canlısı kocaman yüreğiyle hepimize örnek oluyor. Tüm Cumhuriyet Halk Partililer adına, ‘İyi ki Özgür Özel’imiz var’ diyorum, iyi ki Özgür Özel’imiz var. Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine seçilen tüm yol arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. Yalnız partimizi değil, tüm milletimizi kapsayacak bir ortak aklın ve ortak iradenin inşasına öncülük edecek olan bu kadro ülkemiz adına tarihi bir görev üstlenmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, artık topyekûn bir iktidar seferberliği içerisindedir. Bu; tüm partilerin, tüm şahısların üzerinde bir gücün, milletin iktidarıdır, milletin.'

'VATANDAŞIMIZIN DERTLERİNE DERMAN OLACAĞIZ'

'Bizim iktidar olmaktan neyi anladığımızı, yönetim ahlak ve anlayışımızı Güngörenliler çok iyi bilir. Biz iktidara, rakiplerimizin değil, ülkenin sorunlarının üstesinden gelmek için talibiz. Biz iktidara, herkes için ve her yerde adaleti, hürriyeti sağlamak için talibiz. Eşi benzeri görülmemiş sosyal desteklerle nasıl tüm ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin yanında olduğumuzu kıymetli Güngörenliler çok iyi bilir. Güngören’de çok iş yaptık. Kreşler, kütüphaneler açtık… Yeşil alanlar, meydan ve çevre düzenlemeleri yaptık… Otoparklar, büyük altyapı yatırımları gerçekleştirdik… Şikâyetlere konu olan Güngören Mezbahası’nı kreşi, kütüphanesi, nikah ve spor salonu olan bir Yaşam Merkezine dönüştürdük... Gençosman Mahallesi’nde riskli yapı ilan edilerek yıkılan Doğakent Sitesi yerine KİPTAŞ Doğakent Evleri’ni yaptık, hak sahiplerine anahtarlarını teslim ettik. Allah’a çok şükür tüm bunları yaparken de boğazımızdan tek bir haram lokma geçirmedik. Milletin parasını doğrudan millete verdik. Belediyede yaptık, hükümette de yapacağız. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin halkçı ve icraatçı uygulamalarını kat be kat artırarak vatan sathına yayacak, vatandaşımızın dertlerine derman olacağız.'

'HER EVE EN AZ BİR ASGARİ ÜCRET TUTARINDA PARA GİRECEK'

'Herkes bilsin: CHP iktidarında parasız eğitimi nitelikli, nitelikli eğitimi parasız yapacağız. Devlet okullarını yeniden ülkenin en iyi okulları yapacağız. CHP iktidarında çocuklarımız okula aç gitmeyecek, okulda aç kalmayacak. Herkes bilsin: CHP iktidarında ‘Temel Vatandaşlık Geliri’yle, her eve en az bir asgari ücret tutarında para girecek. Herkes başını sokacak bir ev bulacak. Herkes bilsin: CHP iktidarında gençlere iş bulacağız, işe yarar eğitim vereceğiz Herkese bilsin: CHP iktidarında yerinden yöneteceğiz. Şehirlerimizi dayanıklı, şehirlerimizde hayatı güvenli, ferah ve ucuz kılacağız. Bütün bunları ancak biz yapabiliriz. Milletimiz bunu çok iyi biliyor. Millet, belediyelerdeki farkımızı, üstünlüğümüzü gördü; artık hükümetteki farkımızı, üstünlüğümüzü görmek ve biraz rahat nefes almak istiyor. Haksız, hukuksuz, temelsiz davalarınız, iftira ve kumpaslarınız sizi kurtaramayacak. Millet kararını verdi: Sandık gelecek, iktidar değişecek. Bir kişi kaybedecek, adalete ve hürriyete susamış, 86 milyon onurlu vatandaşımız kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.'