Özgür Özel miting tarihini açıkladı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel, mitingin 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirileceğini açıklarken şu ifadeleri kullandı:

“Çay üreticilerimizin sesi olacağız! Türkiye İttifakı olarak, 2 Haziran Pazar günü saat 13.30’da Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndayız.”

NE OLMUŞTU?

Yaş çay alım fiyatının kilogram başına 19 lira olarak açıklamasının ardından çay üreticileri duruma tepki göstermiş ve Özel, olayla ilgili Rize’de miting düzenleyeceklerini açıklamıştı.