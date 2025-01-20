Özgür Özel'den Cem Aydın ile ilgili ilk açıklama!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın soruşturmasına konu olan paylaşımı yeniden yayınladı.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından soruşturmaya konu olan CHP Gençlik Kollarını'nın "Seyyar Giyotin'in Anatomisi: Akın Gürlek" başlıklı paylaşımını yeniden yayınladı.

"8 POLİSLE GİDİP, İFADEYE ZORLA GÖTÜRÜYORLAR"

Özgür Özel, Halk TV'ye özel verdiği açıklamada ise şunları söyledi;

"Bütün genel başkan yardımcılarımız adliyede. Güya gözaltı kararı yok. Gözaltı kararı yoksa polis gider ifadeye davet eder, hatta telefon açılıp ifadeye çağırılır. 8 polisle gidip, ifadeye zorla götürüyorlar. Polisler gözaltı kararı var mı diye sorduğumuzda "henüz bize ulaşan bir gözaltı kararı yok" diyorlar. "Sizi ifade vermeye götürmemiz gerekiyor" diyorlar. Siz kapısına dayandınız, adamın kapısına dayandırdığınız polisin eline gözaltı kararı bile vermiyorsanız, artık devlet nerede polis nerede, polis devletine dönüşmüş değil midir? Tüm genel başkan yardımcılarımız, il başkanımız, seçilmiş arkadaşlarımız adliyeye gidiyorlar. Anlaşılan daha önce benim kullandığım bir ifadeyi kullanmaktan dolayı suçlanıyor. Recep Tayyip Erdoğan'a aradan aracıları çıkarması gerektiğini ifade ediyorum..."

NE OLMUŞTU?

CHP Gençlik Kolları'nın akşam saatlerinde X hesabı üzerinden 'SEYYAR GİYOTİN’in Anatomisi: Akın Gürlek' başlıklı tweette yer alan video paylaşımında bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başavcılığı, Akın Gürlek'le alakalı attığı tweet nedeniyle Cem Aydın'a soruşturma başlatıldığını belirtti. Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Aydın'ın evinde de arama yapıldığı öğrenildi. Ayrıca Başsavcılık, Aydın'ın gözaltına değil, ifadeye çağrıldığını aktardı.