Özgür Özel'den Erdoğan’a: İzmir'e kayyum atamaya çalışıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında İzmir’in Foça ilçesinde miting düzenledi ve CHP’nin Foça Belediye Başkan adayı Saniye Bora Fıçı için vatandaşların desteğini istedi. Özel, Fıçı için "Sonuna kadar güveniyorum, kefilim" dedi.

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler hakkında konuşan Özel, "14-28 Mayıs seçimlerinde çok istediğimiz, hep birlikte çok çalıştığımız, sonuca çok üzüldüğümüz birini yüzyılın son seçimini kaybettik. Ama bizim hepimizin bir tek görevi var; yılmamak, üzülmemek, tükenmemek ve vazgeçmemek..." açıklamasında bulundu.

"İkinci yüzyıla partimiz büyük bir değişimle, dönüşümle girdi" ifadesini kullanan Özel, "İkinci yüzyılın ilk sandığı, haftaya bu saatlerde sandığın içine atılacak oylarla şekilleniyor olacak" söyleminde bulundu.

Özgür Özel, yerel seçimlerden çıkacak olan sonucun, ezilenlere, yoksullara, emeklilere, emekçilere, çiftçilere, esnaflara sahip çıkacak bir sosyal demokrat iktidar için olacağını ifade etti ve “Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde iktidara Atatürk'ün partisini yeniden iktidara getirecek kadrolara ve partiye güç vermek sizlerin elindedir." açıklamasını yaptı.

"GELECEK SEÇİMDE 15 ERKEK ADA OLACAKSA 15 TANE DE KADIN ADAY OLACAK"

"Gelecek seçimde 15 tane erkek aday olacaksa 15 tane de kadın aday olacak" ifadesini kullanan Özel, "Ve yine adayların yarısı 40 yaş altıysa yarısı 40 yaş üstü olacak. Tecrübeyle deneyimi gençliğin enerjisiyle; erkeklerin enerjilerini, güçlerini ve ısrarlarını kadınların zekasıyla, çözüm odaklı olmalarıyla, cesaretleriyle, enerjileriyle birleştireceğiz.” dedi.

Mitingde yaptığı konuşmada emeklilerin sorunlarından da bahseden Özel, "Geçen sene 5 liraydı, 7 bin 500 lira 1500 simit alırdı. Bu sene gevrek 10 lira oldu, 10 bin liraya bin tane alıyorsun. Hesap bin 500 gevrek alandan bin gevrek alana gerilemiş. Bu kaybın adı birilerinin eliyle hepimizin cebinden zenginlere servet transferidir" açıklamasını yaptı.

Özel, "31 Mart günü sandıklar dile gelip konuştuğunda AK Parti, Cumhur İttifakı 'belki Foça'yı kaybettik, belki İzmir'i kaybettik, biz yine emekliden oy alıyoruz, biz yine köylerden oy alıyoruz, kimse maaşa, zamlara bakmıyor' denirse, mayısta Erdoğan'a oy verenler yine oy verirse hayat pahalılığının siyasette bir maliyeti yok diye düşünecekler, zamların bir maliyeti yok diye düşünecekler.” İfadelerini kaydetti ve emekliler, köylüler ve çiftçilere seslenerek AKP’ye satı kart göstermenin zamanının geldiğini ifade etti.

31 Mart yerel seçimlerinin sağ sol seçimi olmadığını, iyi hizmet edecek yöneticiyi başa geçirme seçimi olduğunu aktaran Özel, "Bu seçim, pahalılıktan bıkmış, yoksullaştırılmış milyonların hükümete isyan seçimi" dedi.

HAMZA DAĞ TEPKİSİ

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın "bağımsız aday" gibi seçim kampanyası yapmasını eleştiren Özgür Özel, "İzmir'de rozeti çıkararak, bıyığı incelterek, genel başkanlarının fotoğrafını asmayarak bir yarışa girişenler var.” İfadesini kullandı.

Özel, Hamza Dağ hakkında, “ Getirdikleri aday geçmişte alkol yasası görüşülürken gece 22.00'den sonra alkol satılmamasını '20.00'den önce satılsa ne olur, hiç satılmasa ne olur' diyen aday, gelmiş şimdi içkili mekanları geziyor, gelirsek karışmayız diye." İfadelerini kullanırken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da gönderme yaparak "Boğaziçi'ndeki rektörü kim atadıysa Hamza Dağ'ı da o atadı arkadaşlar. İzmir'e kayyum atamaya çalışıyor. Buna İzmir geçit vermeyecek" eleştirisini yaptı.