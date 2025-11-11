CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in konuşmaları sırasında İBB iddianamesi açıklandı. Özel, konuşmasında İmamoğlu'na dair, "Siyasette havlu atmış korkaklara karşı bu milleti ile birlikte CHP kazanır. Cesurlar kazanır" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarında öne çıkan satırlar;

ERDOĞAN'A ATATÜRK YANITI

Birlikte Misak-ı Milli Kulesine geçtik. Sayın Erdoğan deftere yazdı. Bize okudu. Tabii orada kendine bir şey söylenmez. Doğru değil Atanın huzurunda. Ama şöyle okuyor. Yüce Atatürk diyor. En büyük eserim dediğin Cumhuriyete sahip çıkacağız. Çok güzel. Atatürk'ün o sözünün o kadarını alan ve Atatürk'ün diğer büyük eserine bugünkü zulmü yapana, Atatürk'ün partisine kayyum atamaya çalışana, İstanbul'da kayyumlar atayana, davalar açana, partisi üzerinde hesaplar yapana, belediye başkanlarına haksız saldırılarla ithamlarla bir yıl geçirene o cümlenin doğrusunu söyleyeyim.

Diyor ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Benim iki büyük eserim var. Bunlardan birisi Cumhuriyetse diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir" Biz onun Cumhuriyetle birlikte ikinci büyük eseri olan Baba ocağımızın Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında onu bir kez daha özlemle, onun partisinde görev yapmanın verdiği gururla...

Değerli konuklar, Cumhuriyet coşkusunu birlikte olmanın heyecanını hep yüreğimizde hissediyoruz. Bu salonun enerjisi, muhabbeti, neşesi aslında Cumhuriyet Halk Partisi açısından nasıl bir yolda yüründüğünü gösteriyor. Ama maalesef bu ülkenin birer ferdi olarak bu ülkede yaşadıklarımız çoklu kriz ortamı her birimizi gerçekten her bir gün bir başka üzüntüyle, bir başka çelişkiyle, bir başka felaketle, bir başka haksızlıkla yüzleştiriyor.

TESİSİN SAHİBİ TANIDIK ÇIKTI

"Kocaeli Dilovası'nda parfüm deposundaki yangında 6 vatandaşımızı kaybettik. Bu iş yerinde kaçak çalıştırılan çocuk işçiler vardı. Bu kara düzeni gösteriyor. İş güvenliği hiç olmayan, yemek parasının 70 lira olduğu bu iş yeri sahibini devlete şikayet ediyorum.

Kaçak işçi ve çocuk işçi çalıştıran tesisin sahipleri maalesef tanıdık çıktı. Şirket, pandemide meclise tek başına kolonya ve dezenfektan tedariki yaptı. Genel Kurul'da Tekirdağ'dan hareketle Meclis Başkanı sayın Şentop'a 'bu firma bu ihaleyi ne zaman aldı' dediğimde önce o ihalenin, 'o şirketin onları bedava verdiği' söylendi. Sonra davet usulü ihaleler çıkan ve yurt dışına sattığı kolonyalarda metanol bulunan onu içeriye satan, yurt dışından getirdiği hammadde arasında uyuşturucu çıkan, tutuklanan ama sonra bir şekilde beraat eden Ali Osman Akat'ın Akat ailesinin bir şirketi olduğu ortaya çıktı.

Yani bu çağrılar yapılıyor. Bu ihbarlar yapılıyor. Ama bir türlü gidilmiyor. Vatandaş diyor ya. Kaç kere şikayet ettik. Söyledik. Hepimiz biliyorduk. Gelemeyiz, yapamayız, yıkamayız. "Bütün Dilovasını yıkacağım. Sonra ancak geleceğim burayı yıkacağım" diyenlerin aslında 14 Nisan 2022'de mecliste tartıştığımız. AK Parti'ye yakın, AK Parti'nin koruduğu kolladığı ihaleler verdiği. Tekirdağ'da AK Parti siyasetini finansına katkı sağlayan şirketi Kocaeli Dilovası'ndaki o katliamda gördük.

"SİZ İKİ ÇOCUKLA ALDINIZ, BİR ÇOCUĞA İNDİRDİNİZ"

Erdoğan ile aynı fikirde olduğum doğum artış hızındaki düşüş tehlikesi. Bu da AKP'nin kara düzeninin sonucu. Bu nasıl 1.7'ye düştü? Soruyorum Erdoğan'a. Siz iki çocukla aldınız, bir çocuğa indirdiniz.

"CESURLAR KAZANIR"

Bugün bu düzenin hedefi CHP'tir. Sahte diploma, terör örgütü destek, hırsızlık ve en son casusluk yaptı. Suçu; Bu ülkenin bir sonraki Cumhurbaşkanı adayı olması. Bu düzene dur demezsek, hakkını savunacak yargıda kalmayacak. Binbir iftiralar ile bu zulmü yapacaksın, bu millet bunları görmeyecek mi? 19 Mart'ta bu darbenin bedelini bu millet ödüyor. Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacağız.

Gölge bakanlarımız ile nasıl yöneteceğimizi Türkiye'ye anlatacağız. Ekrem başkanın yerine hiçbirimiz Cumhurbaşkanı adayı yapamayız. Ancak onun yerine Cumhurbaşkanlığı adaylığı 2 milyon üyemize emanettir. Yeni adil bir düzen kurulacak. Siyasette havlu atmış korkaklara karşı bu milleti ile birlikte CHP kazanır. Cesurlar kazanır.