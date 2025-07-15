Özgür Özel'den Kartal mitingine çağrı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Kartal mitingine çağrı

CHP lideri Özgür Özel, partisinin yarın Kartal'da yapacağı 'Millet İradesi Sahip Çıkıyor' mitingine çağrı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yarın 20.30'da Kartal'da yapacağı 'Millet İradesi Sahip Çıkıyor' mitinge çağrı yaptı.

"YARIN KARTALDAYIZ"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Artık bu ülkeyi uçurumdan aşağıya yuvarlamaya, karanlığa boğmaya kimsenin hakkı yok.

Sandıktan kaçamazsın!

Yarın Kartal’dayız!"

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Özgür Özel'den Kartal mitingine çağrı
Özgür Özel'den Kartal mitingine çağrı