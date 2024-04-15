Özgür Özel'in Filistin ziyareti ertelendi

CHP lideri Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Filistin ziyaretini gerçekleştiremediklerini açıkladı. Bugün için planladıkları Filistin ziyaretinin, bölgedeki gerilimin ardından hava sahalarının kapalı olmasından dolayı yapamadıklarını belirten Özel ilk fırsatta Filistin’e gideceklerini belirtti.

Filistin halkının yanında olduklarını ifade eden Özel bir an önce ateşkesin olması gerektiğini ve insani yardımların da bölgeye sorunsuz ulaşmasının temin edildiğini belirtti.

Özel’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

“Bugün için Filistin'e gideceğimizi daha önce duyurmuştum. Ancak bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapanması sebebi ile programımızı maalesef bugün gerçekleştiremiyoruz. Mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğim.

Filistin halkının yanındayız, ateşkes bir an önce sağlanmalı insani yardımların bölgeye sorunsuz ulaşımı temin edilmelidir.”

ŞUBAT AYINDA AÇIKLAMIŞTI

CHP lideri Özel, Şubat ayında yaptığı açıklamada 15 Nisan tarihinde Filistin’in Ramallah kentine gideceğini ve burada Filistin lideri Mahmut Abbas ile görüşeceklerini ifade etmişti.

“Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşeceğiz. Filistin'de yakınlarını kaybedenlerle, yaralılarla, Ramallah'a götürülmüş olanlarla görüşeceğiz. Oradan bütün dünyaya ve Türkiye'ye önemli bir çağrı yapacağız”