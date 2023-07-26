Özlem Tekin çiftliğine kilit vurdu. Her şeyi ardında bırakıp İstanbul’u terk etmişti

Yıllar önce İstanbul’u terk ederek Milas’a yerleşen ve köy hayatı yaşamaya başlayan ünlü rock’çı Özlem Tekin, çiftliğinin kapısına kilit vurdu.

Özlem Tekin çiftliğine kilit vurdu. Her şeyi ardında bırakıp İstanbul’u terk etmişti

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; 2016'da Muğla'nın Milas ilçesine bağlı bir köye yerleşen Özlem Tekin, 30 dönüm arazi üzerinde çiftlik hayatı yaşarken, organik tarıma merak sarmıştı.

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Şarkıcı, şehirden bir hayli uzakta köpekleriyle zaman geçiriyor ve onları yanından ayırmıyordu.

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AYLARDIR ÇİFTLİĞE UĞRAMIYOR!

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Özlem Tekin'in, çok konuşulan çiftliğinin kapısına zincir vurduğu ortaya çıktı.

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Aylardır evine uğramadığı öğrenilen ünlü ismin çiftliğinin bakımsız hali ise böyle görüntülendi.

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KÖYLÜLER MERAK EDİYOR

Şarkıcının nereye gittiği bilinmezken, köyde yaşayan vatandaşların ise Özlem Tekin'i merak ettiği öğrenildi.

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