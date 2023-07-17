Özlem Yıldız oğluna yapılan çirkin yorumu affetmedi

Sosyal medya hesabından oğlunun son halini paylaşan Özlem Yıldız, gelen çirkin yorum karşısında çok sinirlendi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Konuştukça isimli programın sunuculuğunu üstlenen Özlem Yıldız, şimdilerde oğlu Demir'le tatil yapıyor. Sosyal medya hesabından oğluyla paylaşım yapan Yıldız, bir takipçisinin "Çirkin" yorumunu görünce tepki gösterdi.

Sinan Serter ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Demir ile , gözlerden uzak yaşayan Özlem Yıldız Buyuna gelen çocuğuyla Instagram'dan bir fotoğrafını paylaştı. Bir kadın takipçisinin oğlu için "Bu çirkin çocuk değil mi?" yorumuna sinirlendi.

Yıldız, tepki göstererek şunları yazdı: "Görüyorum ki annesiniz. Öncelikle bir anne olarak başkasının evladına çirkin demek nasıl bir üsluptur. Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin" dedi.