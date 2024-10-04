Pahalı ilaçları sigortasız hastalara satan şebekeye dev operasyon! İlaçları şeytanın aklına gelmeyecek yere saklamışlar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Pahalı ilaçları sigortasız hastalara satan şebekeye dev operasyon! İlaçları şeytanın aklına gelmeyecek yere saklamışlar

Mersin polisi, hastalar için kullanılması gereken ilaçları usulsüz olarak satan bir şebekeye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi ve 19 şüpheliyi yakaladı. İlaçların bir kısmı çamaşır makinesi ve sepetinde bulundu, piyasa değerinin 3,5 milyon TL olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, bazı hastanelerde MR ve BT tetkikleri için kullanılması gereken ilaçların usulsüz olarak satıldığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin Hatay, Mersin ve Adana'da eczacılar ve hastane görevlileriyle birlikte pahalı ilaçları raporlu hastaların adına alarak biriktirip sigortası olmayan kişilere sattıkları ortaya çıktı.

Delillerin toplanmasının ardından, Mersin merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı ve 19 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, çamaşır makinesi ve sepeti gibi çeşitli yerlere saklanmış, piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan 13 bin 500 kutu ilaç ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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