Pakistan’da eski Başbakan İmran Han 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kaynak: AA
Pakistan’da eski Başbakan İmran Han 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Pakistan’da mahkeme, "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan ve tutuklu yargılanan eski Başbakan İmran Han’a ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'ye 10’ar yıl hapis cezası verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, devlet sırlarını ifşa etmekle suçlandıkları davada, 10’ar yıl hapis cezası aldıklarına dair mahkeme kararını, Ravalpindi’de Adiala Hapishanesi’nde bulunan İmran Han’a ve Kureyşi’ye sözlü olarak iletti.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Sözcüsü Seyit Zülkifar Buhari, Han’ın ve Kureyşi'nin haklarında verilen hapis cezalarına dair üst mahkemeye itiraz edeceklerini dile getirdi.

HAN5 AĞUSTOS 2023'TE TUTUKLANDI

Eski Başbakan İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında, mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararından sonra 5 Ağustos 2023'te polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası, 29 Ağustos 2023'te ertelenerek eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedildi. Ancak 30 Ağustos 2023'te hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebi üzerine "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın tutukluluk süresini uzattı.

Eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de benzer nedenle 19 Ağustos 2023'te İslamabad'daki evinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

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