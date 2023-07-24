Pamuk şeker kadar yumuşak bir gezegen keşfedildi

Bilim insanları dünyadan 1232 ışık yılı uzaklıkta ve ‘pamuk şeker kadar yumuşak’ bir gezegenin keşfedildiğini duyurdu. Söz konusu gezegenin yoğunluğu, Dünya’nın yüzde 1’ine tekabül ediyor.

Pamuk şeker kadar yumuşak bir gezegen keşfedildi

Belçika’daki Liège Üniversitesi’nden astronom Khalid Barkaoui liderliğindeki uluslararası bir ekip, gezegensel evrim ile ilgili çalışmasını duyurdu. Yapılan araştırmaya göre, Dünya’nın yoğunluğunun yüzde 1’ine tekabül eden yeni bir gezegen keşfedildi. Gezegenin kütlesinin bu kadar hafif olması nedeniyle ‘pamuk şeker gibi hafif’ yorumu yapılıyor.

1.232 ışık yılı uzaklıkta keşfedilen ve WASP-193b adı verilen gezegen astronomi dünyası tarafından ‘karahindiba balonu’ olarak adlandırılıyor. WASP-193b gibi gezegenlerin nadir olduğunu belirten analistler, gezegensel evrimin açıklanabilmesi adına bu tarz keşiflerin önem arz ettiğini vurguladı.

GEZEGENİN ÇEVRESİNDE DÖNDÜĞÜ YILDIZ 6 MİLYAR YAŞINDA

Gezegenin çevresinde döndüğü yıldızIN 6 milyar yaşında olduğu düşünülüyor. Hem ona çok yakın olması hem de yüksek hızlarda dönüş yapması sebebiyle atmosferindeki gazların şiştiği ve bu nedenle boyutunun büyüdüğü düşünülüyor. Ancak bilim insanları, gözlemledikleri özellikler üzerinden WASP-193b’nin doğasını, nasıl böyle bir yapıya kavuştuğunu henüz anlamlandıramadılar.

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