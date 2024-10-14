Paralar yurtdışına gitti. 1,7 milyar dolar para aktarıldı

Kaynak: Dünya Gazetesi
Paralar yurtdışına gitti. 1,7 milyar dolar para aktarıldı

Dünya Gazetesi yazarı Naki Bakır, 2024 yılının son sekiz ayında Türkiye'den yurt dışına gayrimenkul alımı için götürülen paranın 1 milyar 377 milyon dolar olduğunu öne sürdü. Merkez Bankası'nın ortalama döviz kuruna göre de bu maliyet 40,5 milyar TL'ye karşılık geliyor.

Naki Bakır, "Türkler yurt dışında eve yöneldi, sekiz ayda 40,5 milyar TL" adlı yazısında, son sekiz ay içinde Türkiye'den yurt dışına gayrimenkul alımı için götürülen paranın 1 milyar 377 milyon dolar olduğunu ifade etti.

GAYRİMENKUL ALIMI İÇİN YURT DIŞINA AKTARILAN PARALAR

2020 yılında 213 milyon do­lar olan gayrimenkul alımı için yurt dışına aktarılan döviz tu­tarı,

2021’de yüzde 74,2 artışla 371 milyon dolara,

2022’de yüz­de 69,3 artışla 628 milyon dolara,

2023 yılında ise yüzde 183,8’lik rekor artışla 1 milyar 782 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.

Bakır, yazdığı yazıda şunları söyledi,

"Türkiye’de üst gelir grubundaki “yatırımcı tip” yerli alıcıların gayrimenkul yatı­rımında 2023 başından bu yana giderek artan biçimde yurt dışı­na yöneldiği gözleniyor.

Merkez Bankası ödemeler den­gesi verilerine göre ocak-ağustos döneminde Türklerin yurt dışı gay­rimenkul yatırımları dolar bazında geçen yılın eş dönemine göre yüz­de 17,1 artarken, yabancıların Tür­kiye’deki gayrimenkul yatırımla­rı ise yüzde 23,3 azalarak 2 milyar 24 milyon dolara geriledi.

Ağustos sonu itibarıyla son bir yılda ise yabancılar Türkiye’den 2 milyar 946 milyon dolarlık gay­rimenkul satın alırken, Türklerin yurt dışındaki alımları 1 milyar 983 milyon dolara ulaştı. Yıllık bazda karşılıklı gayrimenkul yatırımları­nın neti 963 milyon dolar oldu.

YURT DIŞI YATIRIMIN YARISI GAYRİMENKULE

Ocak-ağustos döneminde yurt dışında konut alımının yanı sıra diğer gayrimenkul faaliyetleri ile birlikte bu sektöre toplam yatırı­mı ise 1 milyar 679 milyon dolara ulaştı. Türklerin tasfiyeler ve grup içi aktarmalar hariç, konut alı­mı dahil ilk sekiz ayda yurt dışına yaptığı doğrudan yatırım 3 milyar 927 milyon dolar olurken, bunun yaklaşık yarısı, en büyük bölümü konut alımı olmak üzere “gayri­menkul faaliyetleri” için yapıldı.

İlk sekiz ayda Türklerin yurt dı­şı doğrudan yatırımlarında gay­rimenkulü,

601 milyon dolarla madencilik ve taş ocakçılığı,

343 milyon dolarla inşaat izledi.

Çe­şitli imalat sanayi alt sektörlerin­de yapılan yatırımlar için transfer edilen toplam kaynak 280 milyon dolara ulaştı.

Finans sektörü de 265 milyon dolarla en çok yatırım yapılan alanlar arasında yer aldı."

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