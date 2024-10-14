Paralar yurtdışına gitti. 1,7 milyar dolar para aktarıldı

Naki Bakır, "Türkler yurt dışında eve yöneldi, sekiz ayda 40,5 milyar TL" adlı yazısında, son sekiz ay içinde Türkiye'den yurt dışına gayrimenkul alımı için götürülen paranın 1 milyar 377 milyon dolar olduğunu ifade etti.
GAYRİMENKUL ALIMI İÇİN YURT DIŞINA AKTARILAN PARALAR
2020 yılında 213 milyon dolar olan gayrimenkul alımı için yurt dışına aktarılan döviz tutarı,
2021’de yüzde 74,2 artışla 371 milyon dolara,
2022’de yüzde 69,3 artışla 628 milyon dolara,
2023 yılında ise yüzde 183,8’lik rekor artışla 1 milyar 782 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.
Bakır, yazdığı yazıda şunları söyledi,
"Türkiye’de üst gelir grubundaki “yatırımcı tip” yerli alıcıların gayrimenkul yatırımında 2023 başından bu yana giderek artan biçimde yurt dışına yöneldiği gözleniyor.
Merkez Bankası ödemeler dengesi verilerine göre ocak-ağustos döneminde Türklerin yurt dışı gayrimenkul yatırımları dolar bazında geçen yılın eş dönemine göre yüzde 17,1 artarken, yabancıların Türkiye’deki gayrimenkul yatırımları ise yüzde 23,3 azalarak 2 milyar 24 milyon dolara geriledi.
Ağustos sonu itibarıyla son bir yılda ise yabancılar Türkiye’den 2 milyar 946 milyon dolarlık gayrimenkul satın alırken, Türklerin yurt dışındaki alımları 1 milyar 983 milyon dolara ulaştı. Yıllık bazda karşılıklı gayrimenkul yatırımlarının neti 963 milyon dolar oldu.
YURT DIŞI YATIRIMIN YARISI GAYRİMENKULE
Ocak-ağustos döneminde yurt dışında konut alımının yanı sıra diğer gayrimenkul faaliyetleri ile birlikte bu sektöre toplam yatırımı ise 1 milyar 679 milyon dolara ulaştı. Türklerin tasfiyeler ve grup içi aktarmalar hariç, konut alımı dahil ilk sekiz ayda yurt dışına yaptığı doğrudan yatırım 3 milyar 927 milyon dolar olurken, bunun yaklaşık yarısı, en büyük bölümü konut alımı olmak üzere “gayrimenkul faaliyetleri” için yapıldı.
İlk sekiz ayda Türklerin yurt dışı doğrudan yatırımlarında gayrimenkulü,
601 milyon dolarla madencilik ve taş ocakçılığı,
343 milyon dolarla inşaat izledi.
Çeşitli imalat sanayi alt sektörlerinde yapılan yatırımlar için transfer edilen toplam kaynak 280 milyon dolara ulaştı.
Finans sektörü de 265 milyon dolarla en çok yatırım yapılan alanlar arasında yer aldı."