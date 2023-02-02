﻿Tüketici kredileri bir haftada 13 milyar 692 milyon lira arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 27 Ocak itibarıyla 85 milyar 651 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 7 trilyon 715 milyar 643 milyon liradan 7 trilyon 801 milyar 294 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 71 milyar 474 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,8 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 191 milyar 911 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 1 TRİLYON 119 MİLYAR 587 MİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 27 Ocak itibarıyla 13 milyar 692 milyon lira artışla 1 trilyon 119 milyar 587 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 362 milyar 201 milyon lirası konut, 52 milyar 785 milyon lirası taşıt ve 704 milyar 601 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 283 milyon lira artarak 976 milyar 416 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 4,1 artarak 479 milyar 518 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 238 milyar 359 milyon lirası taksitli, 241 milyar 159 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 27 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre 160 milyon lira azalarak 161 milyar 822 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 141 milyar 215 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 9 milyar 814 milyon lira artarak 1 trilyon 732 milyar 758 milyon lira oldu.