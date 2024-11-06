Parçalanmış bebek olayının sırrı çözüldü

Kaynak: İHA
Parçalanmış bebek olayının sırrı çözüldü

Sivas'ta parçalanmış halde bulunan bebeğin ölü olarak doğduğu ve ailesi tarafından defnedildiği ortaya çıktı. Defnedilen bebeği mezarından sokak köpeklerinin çıkarttığı anlaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde Sivas'ta boş bir arazide parçalanmış halde bir bebek cesedi bulunmuştu. Emniyet ekiplerinin araştırmasının neticesinde gerçek bambaşka çıktı.

Ölü doğan bebek daha önceden vefat eden abisinin yanı başına ailesi tarafından defnedildi. Defnedilen bebeği sokak köpekleri mezardan çıkarttı.

Başıboş sokak köpeklerinin boş araziye sürükledikleri bebek cesedi vatandaşlar tarafından görülerek emniyet ekiplerine bildirilmişti. Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri ölü doğan bebeğin ilk gömüldüğü mezarda bugün inceleme yaptı.

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