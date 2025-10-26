Kadın veya erkek fark etmeksizin imza olarak kullandığınız kokunun kalıcı olması gündelik yaşantınızda sosyal ortamlarda özgüveninizle arttıran detaylardan biri olarak ön plana çıkar.

Sosyal ortamlarda dikkatleri üzerinize çekmek, daha fresh hissetmek bulunduğunuz ortamda da beden dilinize olumlu yansıyacaktır.

Parfümünüzün kalıcı olması için kullanabileceğiniz bazı teknik detaylar, az miktarda parfüm kullanarak, daha kalıcı bir koku elde etmenizi sağlayacaktır.

Parfüm kullan bazı kişiler, parfümün daha fazla sıkılması durumunda daha kalıcı hale geldiği gibi yaygın ama yanlış bir inanışa sahiptirler. Ancak parfümü fazla kullanmanız onun daha kalıcı olması anlamına gelmez.

Öncelikle parfüm alırken markası fark etmeksizin parfümün şişesini sallayarak havada kalan kabarcıkların ne kadar uzun süre havada kaldığına bakarak parfümün kalıcılığını arttırabilirsiniz eğer parfümünüz kalıcı ise parfümünüzü salladığında oluşan hava kabarcıklar daha uzun süre havada kalacaktır bunun dışında parfümünüzü kulak arkalarınıza el bileklerinizin iç kısmına ve boynunuzun Tenizle birleştiği noktaya sıkacak olursanız parfümünüz daha uzun süre dayanır.

Bununla birlikte parfüm kutusunun üzerinde yazan parfümün son kullanma tarihinin de kalıcılığını etkilediğini unutmamak gerekir.

Eğer bir ortama girdiğimizde daha yoğun arkanızdan gelen kokuları üzerinize taşımak istiyor parfümünün alt ve üst notalarına bakarak çiçeksi olmayan kokuları tercih etmeniz öneriliyor.