Paris Olimpiyatlarında 40 sporcu covid çıktı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Salgın ve Pandemi Hazırlığı ve Önleme Direktörü Maria Van Kerkhove, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Kovid-19 salgını hakkında güncel değerlendirmelerde bulundu.

Kerkhove, Kovid-19'un dünya genelinde hala yaygın olduğunu vurgulayarak, "84 ülkeden gelen veriler, son birkaç haftadır Kovid-19 pozitif test oranlarının arttığını gösteriyor. Genel olarak test pozitifliği yüzde 10'un üzerinde, ancak bu oran bölgelere göre değişkenlik gösteriyor. Avrupa'da ise bu oran yüzde 20'yi geçiyor" dedi.

Kerkhove, Kovid-19'un mevcut dolaşımının resmi bildirimlerden çok daha geniş olduğunu belirtti. "Bu durum önemli çünkü virüs evrimleşmeye devam ediyor. Bu, tespitlerimizden veya aşılama gibi tıbbi müdahalelerimizden kaçabilecek daha şiddetli bir virüs riski taşıyor" diye ekledi.

Son aylarda mevsimden bağımsız olarak birçok ülkede vakalardaki artışa dikkat çeken Kerkhove, Fransa'daki Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda en az 40 sporcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydetti. Bu dalgalanmaların birçok ülkede hastaneye yatışlarda ve ölümlerde artışlara yol açtığını belirten Kerkhove, ülkelerin Kovid-19 ile mücadelede ve uzun vadeli etkileriyle başa çıkmada daha fazla yatırım yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

Aşılamada düşüş yaşandığına dikkat çeken Kerkhove, ülkelerin temel Kovid-19 gözetimini sürdürmesi ve çoklu yaklaşımlar kullanarak virüslerin karakterizasyonu, erken tespit ve klinik bakım gibi stratejik hedeflere ulaşmaları gerektiğini önerdi. Ayrıca, ülkeleri Kovid-19 ile ilgili hastaneye yatışlar, yoğun bakım kabulleri ve ölümler hakkında daha fazla veri raporlama konusunda teşvik etti.

Kerkhove, 2024'te 35 ülkenin hastaneye yatışlar, 24 ülkenin yoğun bakım kabulleri ve 70 ülkenin ölümler hakkında veri sunduğunu belirtti. Risk grubundaki bireylerin hatırlatma dozlarını almaları gerektiğini vurgulayan Kerkhove, son iki yıldır aşılamada özellikle sağlık çalışanları ve 60 yaş üstü kişiler arasında endişe verici bir düşüş gözlemlendiğini ifade etti. Bu durumun acilen tersine çevrilmesi gerektiğini söyledi.