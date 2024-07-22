Park yerinde unutulan Ferrari'nin sahibi aranıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Park yerinde unutulan Ferrari'nin sahibi aranıyor

İspanya halkı kaderine terk edilmiş bir Ferrari'nin sahibini bulmak için adeta seferber oldu.

16 Temmuz'da paylaşılan bir TikTok videosunda, siyah renkli Ferrari'nin terk edilmiş hali paylaşılır paylaşılmaz İspanya'da gündeme oturdu.

Ağaçların dökülen yaprakları ön camını kapladığı için aracın bir süredir hareket ettirilmediği anlaşılıyor.

İnternet üzerinden yapılan araştırmada ulaşılan yegane bilgi, aracın yatırılan son motorlu taşıtlar vergisinin 22 Haziran 2025'te sonlanacağı oldu.

Sosyal medyada gündem olmasından sonra yetkililer Ferrari'nin ön camına bir bildiri yapıştırdılar. Bildiride aracın teslim alınmaması durumunda, Park Yerleri Yasası uyarınca aracın çekilerek alıkonulacağı ve polisler tarafından yapılan masrafların araç sahibi tarafından karşılanması gerektiği bildiriliyor.

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