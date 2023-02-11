Bilim insanlarından şaşırtan iddia. Parmaklarla kellik testi

Bilim insanları, erkeklerin kel kalma olasılıklarının ilginç bir yöntemle bilinebileceğini ileri sürdü. İşaret parmakları yüzük parmaklarına göre kısa olan erkeklerin, kelleşme olasılığının altı kat daha fazla olduğu öne sürüldü.

Tayvan’daki araştırmacılar, parmak uzunluğunun saç kökleriyle ilişkisi oluğunu dile getirdi. Kaohsiung Tıp Üniversitesi’nden Dr Ching-Ying Wu alopesiyi parmaklarla açıkladı.

“REDDEDİLİR VEYA GÖRMEZDEN GELİNİR”

West Midlands’daki Brandwood Clinic için 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre, çok yaygın olmasına rağmen, erkeklerde saç dökülmesi erkeklerin ruh sağlığı üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olabilir. Londra’da bir NHS psikiyatristi olan Dr Sohom Das şunları söyleyerek diyerek sorunun psikolojik etkisine de dikkat çekti:

“Bir dizi psikolojik ve psikiyatrik semptomlara yol açabilir. Fakat bu sorun, çok yaygın olduğu için genellikle başkaları reddedilir veya görmezden gelinir”

ÇOK DAHA YÜKSEK

Erkeklerin üçte ikisini etkileyen kellik, parmakların uzunluğuyla belirlenebilir. 37 yaş üstü yaklaşık 250 erkek üzerinde yapılan çalışmada uzmanlar, sağ ellerinde yüzük parmağı işaret parmağından uzun olanların kelleşme olasılığının çok daha yüksek olduğunu bulmaları dikkat çekti.