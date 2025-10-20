Nefes yazarı Nuray Babacan bugünkü köşe yazısında Ankara kulislerinde tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargılanacağı tarihe ilişkin bir iddiayı paylaştı. Babacan, Silivri’deki mahkeme salonlarının aralık ayı için rezerve edildiğini aktarırken, “Bu da davanın görüşülmeye başlanacağı şeklinde yorumlanıyor” dedi. CHP davasına dair de bir kulis bilgisini paylaşan Babacan, partiden bir heyetin Erdoğan ile görüştüğü ve seçim yargısının önemi konusunda kendisini bilgilendirdiğini aktardı. Erdoğan'ın ise bu duruma sessiz kaldığı iddia edildi.

İMAMOĞLU 21 MART'TAN BU YANA TUTUKLU

19 Mart’ta İBB’ye yapılan ‘yolsuzluk’ operasyonu kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 21 Mart’tan bu yana Silivri cezaevinde tutuklu olarak bulunuyor.

İDDİANAME İÇİN BAHÇELİ'DEN DE ÇAĞRI GELMİŞTİ

İmamoğlu’nun iddianamesi ise 7 aydan bu yana hazırlanmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iddianame çağrılarına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ‘iddianame hazırlanıp, bir an önce yargılanmalı’ şeklinde bir çıkış gelmişti.

ARALIK AYINA REZERVE İDDİASI

Siyaset kulislerinde ise İmamoğlu’nun 7 aydır cezaevinde olmasının ana sebebi olan dava iddianamesinin kasım ayında tamamlanacağı bilgisi dolaştırılıyor. Nefes yazarı Nuray Babacan, aynı kaynaktan aldığı yeni bilgiyi paylaştı. Babacan, “Davanın bu yılın son ayında görüşülmeye başlayacağına dair bilginin kaynağı da Silivri’deki mahkeme salonlarının aralık ayı için rezerve edilmesi. Bu da davanın görüşülmeye başlanacağı şeklinde yorumlanıyor” dedi.

ERDOĞAN İLE YARGI GÖRÜŞMESİ İDDİASI

CHP davasına dair de bir kulis bilgisini paylaşan Babacan, partiden bir heyetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğü ve seçim yargısının önemi konusunda kendisini bilgilendirdiğini aktardı. İddiaya göre; bu davanın CHP aleyhine sonuçlanması durumunda seçim sonuçları dahil tüm seçim yargısını ilgilendiren kararların mahkeme konusu yapılabileceği, bunun da siyasal sistemde ciddi sorun yaratacağı oldu. Erdoğan’ın ise buna yorumsuz kaldığı öne sürülüyor.