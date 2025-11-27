EuroLeague’de zor günler geçiren Partizan’da dün akşam yaşanan gelişmeler, Avrupa basketbol gündemine damga vurdu.

Ligin 13. haftasında deplasmanda Panathinaikos’a farklı kaybeden Sırp ekibi, son sekiz EuroLeague maçının yedisini mağlup tamamlayarak dip noktaya ulaştı. Bu kötü gidişatın ardından kulüp tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir karar açıklandı.

Zeljko Obradovic, Partizan’daki başantrenörlük görevinden istifa etti. 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan efsane koçun, üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle görevi bırakma kararı aldığı belirtildi.

PARTIZAN YÖNETİMİ İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

Partizan cephesi, Obradovic’in istifasının ardından harekete geçti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, istifanın kabul edilmediği ve Obradovic’e tam destek verildiği duyuruldu. Yönetimin Obradovic’ten kararını yeniden gözden geçirmesini istediği ifade edildi.

Partizan’ın açıklaması şu şekilde:

“Perşembe günü (27 Kasım), KK Partizan Mozzart Bet Yönetim Kurulu, bir gün önce A takım başantrenörü Željko Obradović’in verdiği geri dönülmez istifa kararının ardından kulüpte oluşan yeni durumu görüşmek üzere acil bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Başkan Ostoja Mijailović’in önerisi üzerine Yönetim Kurulu Obradović’in istifasını kabul etmeme yönünde oy birliğiyle karar aldı ve kendisine tam destek verildi. Yönetim Kurulu, Obradović’in takımın başında kalmasını, gerekli gördüğü adımları atarak siyah-beyazlıların sonuçlarında iyileşme sağlamasını istedi.

Alınan bu kararın ardından kulüp, Željko Obradović’e resmen başvurarak istifasını yeniden değerlendirmesini, kararından vazgeçmesini ve görevine devam etmesini talep etti.”

PARTIZAN LİGDE 18. SIRAYA GERİLEDİ

EuroLeague’de son sekiz maçın yedisini kaybeden Partizan, şu an itibarıyla 18. sırada bulunuyor. Obradovic’in istifasının kabul edilip edilmeyeceği belirsizliğini korurken kulüp yönetiminin resmi desteği sonrası gözler efsane koçun vereceği nihai karara çevrildi.