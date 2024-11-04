Pasaport, ehliyet, trafik cezaları, MTV... Vergi ve harçlar ne kadar artacak? İşte rakamlar

Eylül ayı itibarıyla Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 44,81 olarak duyurulmuştu. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından harçlara uygulanacak zam oranları da netleşti.
2025 YILINDA PASAPORT ÜCRETLERİ NE OLACAK?
Cumhurbaşkanının vergi veya cezaları yeniden değerleme oranının yarısına kadar azaltma ya da yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor.
Eğer Cumhurbaşkanı bu yetkiyi kullanmazsa, pasaport ücretlerine yüzde 43,93 oranında zam uygulanacak.
Fiyatlar şu şekilde olacak:
6 aylık pasaport: 1.639 TL’den 2.359,01 TL’ye (Fark: 720,01 TL)
1 yıllık pasaport: 2.396 TL’den 3.448,56 TL’ye (Fark: 1.052,56 TL)
2 yıllık pasaport: 3.912 TL’den 5.630,54 TL’ye (Fark: 1.718,54 TL)
3 yıllık pasaport: 5.558 TL’den 7.999,63 TL’ye (Fark: 2.441,63 TL)
4-10 yıllık pasaport: 7.833 TL’den 11.274,04 TL’ye (Fark: 3.441,04 TL)
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI DA YÜKSELİYOR
2024 yılında 150 TL’den 500 TL’ye çıkarılan yurt dışı çıkış harcı, yeniden değerleme oranına bağlı olarak 2025 yılında 719,65 TL'ye yükselmiş olacak.
ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ 2025 (OTOMOBİL)
2024 Tutarı: 1.821,60 TL
2025 YDO ile Artırılmış Tutar: 2.621,82 TL
EHLİYET ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Ehliyet Harcı (A sınıfı)
2024: 1.308 TL
2025: 1.882
Ehliyet Harcı (B sınıfı)
2024: 3.945 TL
2025: 5.678 TL
TELEFON KAYIT KARCI NE KADAR OLACAK?
Cep telefonu IMEI kaydı
2024: 31.692 TL
2025: 45.614 TL
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?
Yurt dışı çıkış harcı ücreti
2024: 500 TL
2025: 720 TL
TRAFİK CEZALARI
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hatalı park cezası
2024: 691 TL
2025: 994 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Alkollü araç kullanma (En düşük)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Araç kullanırken telefonla konuşma
2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR OLACAK?
2024 en düşük MTV - 3.359 TL
2025 en düşük MTV - 4.834 TL