Pasaport, ehliyet, trafik cezaları, MTV... Vergi ve harçlar ne kadar artacak? İşte rakamlar

Eylül ayı itibarıyla Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 44,81 olarak duyurulmuştu. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından harçlara uygulanacak zam oranları da netleşti.

2025 YILINDA PASAPORT ÜCRETLERİ NE OLACAK?

Cumhurbaşkanının vergi veya cezaları yeniden değerleme oranının yarısına kadar azaltma ya da yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor.

Eğer Cumhurbaşkanı bu yetkiyi kullanmazsa, pasaport ücretlerine yüzde 43,93 oranında zam uygulanacak.

Fiyatlar şu şekilde olacak:

6 aylık pasaport: 1.639 TL’den 2.359,01 TL’ye (Fark: 720,01 TL)

1 yıllık pasaport: 2.396 TL’den 3.448,56 TL’ye (Fark: 1.052,56 TL)

2 yıllık pasaport: 3.912 TL’den 5.630,54 TL’ye (Fark: 1.718,54 TL)

3 yıllık pasaport: 5.558 TL’den 7.999,63 TL’ye (Fark: 2.441,63 TL)

4-10 yıllık pasaport: 7.833 TL’den 11.274,04 TL’ye (Fark: 3.441,04 TL)

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI DA YÜKSELİYOR

2024 yılında 150 TL’den 500 TL’ye çıkarılan yurt dışı çıkış harcı, yeniden değerleme oranına bağlı olarak 2025 yılında 719,65 TL'ye yükselmiş olacak.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ 2025 (OTOMOBİL)

2024 Tutarı: 1.821,60 TL

2025 YDO ile Artırılmış Tutar: 2.621,82 TL

EHLİYET ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL

2025: 1.882

Ehliyet Harcı (B sınıfı)

2024: 3.945 TL

2025: 5.678 TL

TELEFON KAYIT KARCI NE KADAR OLACAK?

Cep telefonu IMEI kaydı

2024: 31.692 TL

2025: 45.614 TL

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?

Yurt dışı çıkış harcı ücreti

2024: 500 TL

2025: 720 TL

TRAFİK CEZALARI

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası

2024: 691 TL

2025: 994 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: 1.510 TL

2025: 2.173 TL

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR OLACAK?

2024 en düşük MTV - 3.359 TL

2025 en düşük MTV - 4.834 TL