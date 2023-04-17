Patara Köprüsü, Ramazan Bayramı'na yetişecek! Antalya ile Muğla'yı birleştirecek

Antalya'nın Kaş ile Muğla'nın Seydikemer ilçelerini birleştirecek Patara Köprüsü'nün, Ramazan Bayramı'nda geçişe hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Patara Köprüsü, Ramazan Bayramı'na yetişecek! Antalya ile Muğla'yı birleştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2020'de turizm temasını "Patara Yılı" olarak ilan etmesiyle planlanan köprünün inşasında sona yaklaşıldı.

Kaş'ın Ova ile Seydikemer'in Kumluova mahallelerini birbirine bağlayacak köprünün yapım aşamasında, 1,5 metre yükseklikte, 36 metre uzunlukta ve 56 ton ağırlıktaki 14 kiriş, 400 tonluk vinçle yerleştirildi. Kirişlerin üzerine demir bağlanıp, beton dökülecek.

Genişliği 17,4 metre, geçiş uzunluğu ise 110 metre olan köprünün, tamamlandığında iki ilçe arasındaki ulaşımı kolaylaştırması, turizm ve tarım potansiyelini artırması bekleniyor.

Patara Köprüsü'nün, Ramazan Bayramı'na kadar geçişe hazır hale getirilmesi planlanıyor.

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(Kaynak: AA)

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