Patates depoda 4 lira, markette 20 lira

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, patates üreticilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Gürer, ülkede patates üretiminin azalmasına rağmen fiyat istikrarının sağlanamadığını ve bu durumun üreticileri memnun etmediğini belirtti.

Gürer, 1999 yılında ülkede 6,5 milyon ton patates üretildiğini ancak nüfus artışına rağmen bu rakamın 5,5 milyon tona kadar düştüğünü ifade etti. Gürer ayrıca, büyük kentlerde patates fiyatlarının artmasıyla birlikte, düşük gelirli kesimlerin patatese ulaşamadığını ve üreticilerin de masraflarını karşılayamadığını vurguladı.

“MARKTETTE 20 LİRANIN ALTINDA PATATES YOK”

Özellikle Niğde'de patates fiyatlarının 4 liraya kadar düştüğünü, ancak İstanbul gibi büyük kentlerde marketlerde veya pazarlarda 20 liranın altında patates bulunamadığını belirten Gürer, küçük üreticilerin büyük şirketlerin baskısı altında olduğunu dile getirdi. Büyük şirketlerin patates üretimine girdiğini ve sözleşmeli tarım yaptığını ancak üreticilerden ürün almadıklarını söyleyerek, bu durumun küçük çiftçileri zor durumda bıraktığını ifade etti.

Gürer, patatesin depolarda bekletilmesinin ve üreticinin mağduriyetinin devam etmesinin, küçük çiftçilerin desteklenmemesi ve planlama eksikliğiyle ilişkilendirildiğini sözlerine ekledi.