Patates stoklarına karşı satışlar başladı

Kaynak: İHA
Patates stoklarına karşı satışlar başladı

Hakkari Yüksekova'da vatandaşlar kış hazırlıkları kapsamında patates ve kuru soğanları stok etmeye başladı. Stoklara karşı farklı illerden getirilen patatesler de esnaf tarafından satılmaya başlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, havaların soğumasıyla beraber kış hazırlıklarına başlayan vatandaşlar, patates ve kuru soğanları stok etmeye başladı.

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Yüksekova'da havaların soğumasıyla beraber vatandaşlar, kışlık yiyeceklerin vazgeçilmezi olan patates ve kuru soğanları stoklamaya başladı. Farklı illerden gelen patates kamyonları, vatandaşların yoğun ilgi gösterirken, kışlık için evlerine çuvallarla patates ve soğan stokluyorlar.

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İlçenin en işlek caddesinde satış yaptıklarını belirten Ömer Tatar, "Her sene olduğu gibi havaların soğumasıyla bizler farklı illerden getirdiğimiz patates ve soğanların satışına başladık. Bu sene patates ve soğanın kilosu 8 TL'den satışına girdik. Bittikçe bizde getirmeye devam edeceğiz" dedi.

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