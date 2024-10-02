Patatesleri tarlada kalan çiftçi 'battım' diye feryat ediyor

Çifti Ünal Altınel, patates fiyatlarının düşmesi nedeniyle büyük bir zarara uğradığını belirterek, yaşadığı durumu şu sözlerle ifade etti:

"Patatese bir bakın! Bunun kaderi böyle mi olacaktı? Battım ben battım! 15 liralık patates 5 lira! 5 liraya sökülmez"

Ünal Altınel, patates fiyatlarının düşmesiyle birlikte maliyetlerini karşılayamaz hale geldiğini ve emeğinin karşılığını alamadığını vurguladı.

Patates üretiminin zahmetli ve maliyetli bir iş olduğunu belirten Altınel, düşük fiyatlar nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Bu durum, sadece Ünal Altınel'in değil, birçok çiftçinin yaşadığı ortak bir sorun olarak dikkat çekti.

Patates fiyatlarındaki dalgalanmalar, çiftçilerin geçimlerini sağlamalarını zorlaştırırken tarım sektöründe sürdürülebilirliği de tehdit etti.

Aksaray bölgesindeki patates üreticileri, son zamanlarda yaşanan fiyat düşüşü nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığı biliniyordu.

Bölgede yaklaşık 80 bin dekar alanda 370 bin ton patates üretimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Geçtiğimiz yıl tarlada kilogramı 10 Türk Lirası'ndan satılan patates, bu yıl ürün fazlalığı nedeniyle 5 Türk Lirası'na düştü. Bu durum, üreticileri isyan noktasına getirdi.

Tarımda kritik bir dönemden geçildiğini ve alınan yeni yasal kararların sektöre olumlu katkıda bulunacağına inandıklarını belirten yetkililer şunları söylemişti:

"Bu yıldan itibaren geçilecek Tarımsal Üretim Planlaması ile sadece patateste değil, hububat, baklagiller ve soğan gibi stratejik tarımsal ürünlerin arz talep dengesi sağlanarak piyasalarda fiyat istikrarının hem üretici, hem de tüketici yönünden dengelenmesi sağlanacaktır"