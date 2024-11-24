Patrick Vieira, Genoa'daki kariyerine beraberlikle başladı

İtalyan Serie A’nın 13. haftasında Genoa ile Cagliari arasında Luigi Ferraris Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Patrick Vieira’nın Genoa teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçta, her iki takım da galibiyet fırsatlarını değerlendiremedi.

Genoa, geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla Alberto Gilardino’yu görevden almış ve takımın başına Vieira’yı getirmişti. Bu değişiklik, takımdaki sakatlık krizinin hafiflediği bir dönemde gerçekleşti. Johan Vasquez, Mattia Bani ve Pierluigi Gollini gibi önemli isimler sahalara dönerken, Caleb Ekuban ve Ruslan Malinovskyi gibi oyuncular hala kadroda yer alamadı.

Maçın ilk dakikaları büyük bir tempoya sahne oldu. 6. dakikada Yerry Mina’nın kafa vuruşunda top Morten Thorsby’nin eline çarptı ve hakem VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi. Cagliari’den Razvan Marin topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak Genoa, bu gole hızla karşılık verdi. Alessandro Zanoli’nin uzun taç atışını Andrea Pinamonti’nin kafayla indirmesi sonucu Morten Frendrup topu filelerle buluşturdu.

MİRETTİ’NİN GOLÜ YETMEDİ

İkinci yarıya etkili başlayan Genoa, 59. dakikada Morten Thorsby’nin sağ kanattan yaptığı ortada Fabio Miretti’nin düzgün vuruşuyla 2-1 öne geçti. Cagliari ise son dakikalarda bulduğu bir penaltı ile skoru eşitledi. Roberto Piccoli’nin pozisyonunda hakem bir kez daha beyaz noktayı işaret etti ve Piccoli, eski takımı Genoa’ya karşı golünü attı.

Maçın uzatma dakikalarında Cagliari’den Nicolas Viola, yüksek riskli müdahalesi nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı; ancak VAR incelemesi sonrası karar sarı karta çevrildi. Bu sonuçla Genoa puanını 12’ye çıkarırken, Cagliari de 11 puana ulaştı.

Patrick Vieira, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Takımın gösterdiği mücadeleden memnunum, ancak daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız” ifadelerini kullandı. Genoa, bir sonraki maçında Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak.