Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

KAYNAK: AA
Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

MSB’den yapılan açıklamada, Mehmetçiklerin teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiği ifade edildi.

Bu kapsamda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği belirtildi.

Aramalarda, av tüfeği, taarruz tipi el bombası, dolu AK-47 şarjörü, 5 gece görüş cihazı, 2 telsiz, 1 sabit merkez telsizi, 3 termal şemsiye, 4 kalıp nitro-gliserin, 10 kilogram amonyum nitrat, 5 elektrikli fünye, 6 alpha-fire alıcı, 3 alpha-fire kumanda, şişme bot, kürek ve pompası, cep telefonu, 2 dijital fotoğraf makinesi, 5 metre infilaklı fitil, kol saatine tuzaklanmış zaman ayarlı EYP düzeneği, 10 mazot sobası, 3 kamera, telsiz rölesi, solar paneli, 2 jeneratör ve muhtelif yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

pence-kilit-bolgesinde-cok-sayida-muhimmat-ele-gecirildi-yenicag1.jpg

Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
İki takımda kazanmayı hak etmedi. Konyaspor Alanya'da 1 puana razı oldu. Recep Çınar yazdı Spor
İki takımda kazanmayı hak etmedi. Konyaspor Alanya'da 1 puana razı oldu. Recep Çınar yazdı
Erdoğan’ı taklit eden fenomenin yerel seçim videosu kırdı geçirdi Gündem
Erdoğan’ı taklit eden fenomenin yerel seçim videosu kırdı geçirdi
Obeziteye karşı kışın nasıl beslenmeli? Ölümcül hastalıklara davetiye çıkarıyor. Uzmanlar uyardı Sağlık
Obeziteye karşı kışın nasıl beslenmeli? Ölümcül hastalıklara davetiye çıkarıyor. Uzmanlar uyardı
Nagihan Karadere'ye ölüm tehdidi Magazin
Nagihan Karadere'ye ölüm tehdidi
Artvin’de karaya oturan geminin önünde fotoğraf çılgınlığı Yaşam
Artvin’de karaya oturan geminin önünde fotoğraf çılgınlığı
Beşiktaş'ın Ankaragücü kadrosu açıklandı. Kafilede 9 futbolcu yer almadı Spor
Beşiktaş'ın Ankaragücü kadrosu açıklandı. Kafilede 9 futbolcu yer almadı
Hande Ataizi''nden olay yaratan pozlar Magazin
Hande Ataizi''nden olay yaratan pozlar