Pentagon araştırmacısı açıkladı. Uzaylılar bizi izliyor

Editör: Osmancan Erok

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) önde gelen UFO araştırmacılarından Sean Kirkpatrick'in imzasının olduğu yeni bir makalede, son zamanlarda uzayda gözlemlenen cisimlerin aslında Dünya'yı incelemek üzere gönderilen bir ana gemiye ait uzaylı sondaları olabileceği teorisi ortaya atıldı. Pentagon'un açıklanamayan hava olaylarını araştıran birimden sorumlu yetkili, dünya dışı yaşama dair yeni teoriler sunan akademik bir makalenin ortak yazarlığını yaptı.

Makalede, uzayda gözlemlenen cisimlerin aslında Dünya'yı incelemek üzere gönderilen bir ana gemiye ait uzaylı sondaları olabileceği teorisi ortaya atıldı. Pentagon'un Tüm Alanlardaki Anomalileri Çözümleme Ofisi Başkanı Sean Kirkpatrick ve Harvard profesörü Avi Loeb, 7 Mart tarihli bir taslak makalede, tüm fizik kurallarına meydan okuyan bu cisimlerin dünya dışı bir 'ana gemiden' gelen 'sondalar' olabileceğini yazdı.

Makale Military Times portalında yer verilmesinin ardından ün kazandı ve bilim odaklı haber kaynakları arasında da dolaşıma girdi. Politico'nun aktardığına göre beş sayfalık makalenin yarısından fazlası, söz konusu senaryonun gerçek olup olmama ihtimalini ele alıyor. Uzmanlar Kirkpatrick'in akademik makalede yer almasının Pentagon'un UFO'ların kökenleri konusunda bilimsel tartışmalara açık olduğunu gösterdiğini ve bunun akademik dünyaya gönderilecek önemli bir sinyal olduğunu belirtiyor.

Makalede, bilim insanlarının 2017 yılında galakside uçarken tespit ettikleri puro şeklindeki 'Oumuamua' gibi yıldızlararası yolculuk yapan cisimlerin 'Dünya'ya yakın geçişi sırasında birçok küçük sonda bırakan bir ana gemi olabileceği' kaydediliyor. Makale, sondaları güneşin çekim gücüyle ana araçtan ayrılabilecek 'karahindiba tohumlarına' benzetiyor. Ayrıca makale, 'sondaların güç kaynaklarını şarj etmek' için yıldızların ışığını veya Dünya'nın suyunu kullanabileceklerini öne sürüyor. Bunun yanında uzaylıların Dünya'ya keşif sondaları gönderme nedenleri üzerine de spekülasyonlar yapılıyor.