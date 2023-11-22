Perde ve tül temizlenin püf noktası. Bembeyaz kar gibi yapacak

Evim Dergisi'nin haberine göre, odaya girdiğinizde içinizi ferahlatan tertemiz ve bembeyaz tüllere bakmak ister misiniz? Evin ışığını en doğru şekilde yansıtması ve iç mekanda ferah bir koku sağlanması için tüllerin sık sık yıkanması önerilir.

Sık sık yıkanması yıpratıcı olarak bilinse de çok fazla toz barındırması ve çabuk kararmasından dolayı perde ve tüllerin belirli periyotlarda temizlenmesi gerekiyor.

Genel olarak hassas kumaşlardan yapılan perde ve tüllerin yıkama şekilleri ve yıkarken kullanılan deterjanlarda diğer çamaşırlara göre farklılık gösterebiliyor. Perdelerinizi hassas yıkamada 30 derecede yıkamanızı öneririz.

Özellikle kumaş stor perdeniz varsa onu temizlemek daha bir dikkat istiyor. İlk önce perdenizi aşağıya kadar indirin. Elektrik süpürgenizin döşeme temizleme ucu ile tozları dikkatlice alın. Eğer kırışmışsa el ütüsü ile buhar vererek açmayı deneyin.

Ama eğer kumaşınız kadife ise çok dikkatli olun. Parlama yapabilir. Bu yüzden buharı astar tarafından en düşük ısıda uygulayın. Eğer perdeniz çok tozlandıysa nemli bir bezle yukarıdan aşağıya doğru silin. Perdeyi tekrar yukarı çekmeden önce tamamen kurumasını bekleyin.

BEMBEYAZ YAPMAK İÇİN BUNLARI KULLANIN

1) Bulaşık Makinesi Tableti

2) Toz Şeker

3) Beyaz Sirke

4) Karbonat

5) Kaya Tuzu