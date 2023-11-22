Perde ve tül temizlenin püf noktası. Bembeyaz kar gibi yapacak

Evimizin pencerelerini örterek mahremiyet sağlayan tül ve perdeler belli süre sonra sararmaya başlar. Bunun için size bu temizliği nasıl yapmanız gerektiğini açıklayıp işin püf noktalarını açıklayalım.

KAYNAK: Haber Merkezi
Perde ve tül temizlenin püf noktası. Bembeyaz kar gibi yapacak

Evim Dergisi'nin haberine göre, odaya girdiğinizde içinizi ferahlatan tertemiz ve bembeyaz tüllere bakmak ister misiniz? Evin ışığını en doğru şekilde yansıtması ve iç mekanda ferah bir koku sağlanması için tüllerin sık sık yıkanması önerilir.

Sık sık yıkanması yıpratıcı olarak bilinse de çok fazla toz barındırması ve çabuk kararmasından dolayı perde ve tüllerin belirli periyotlarda temizlenmesi gerekiyor.

Genel olarak hassas kumaşlardan yapılan perde ve tüllerin yıkama şekilleri ve yıkarken kullanılan deterjanlarda diğer çamaşırlara göre farklılık gösterebiliyor. Perdelerinizi hassas yıkamada 30 derecede yıkamanızı öneririz.

Özellikle kumaş stor perdeniz varsa onu temizlemek daha bir dikkat istiyor. İlk önce perdenizi aşağıya kadar indirin. Elektrik süpürgenizin döşeme temizleme ucu ile tozları dikkatlice alın. Eğer kırışmışsa el ütüsü ile buhar vererek açmayı deneyin.

Ama eğer kumaşınız kadife ise çok dikkatli olun. Parlama yapabilir. Bu yüzden buharı astar tarafından en düşük ısıda uygulayın. Eğer perdeniz çok tozlandıysa nemli bir bezle yukarıdan aşağıya doğru silin. Perdeyi tekrar yukarı çekmeden önce tamamen kurumasını bekleyin.

BEMBEYAZ YAPMAK İÇİN BUNLARI KULLANIN

1) Bulaşık Makinesi Tableti
2) Toz Şeker
3) Beyaz Sirke
4) Karbonat
5) Kaya Tuzu

perde-2.jpg

whatsapp-image-2023-11-22-at-12-01-18.jpeg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Arda Turan balya balya dolarları kolilere koyup bankaya götürdü. Şerafettin Tilki tarihi dolandırıcılığın detaylarını açıkladı
Arda Turan balya balya dolarları kolilere koyup bankaya götürdü. Şerafettin Tilki tarihi dolandırıcılığın detaylarını açıkladı
Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi. Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi
Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi. Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi
Son Haberler
Borsa İstanbul 10 Bin seviyesine çıkabilecek mi? İşte endeksi yukarı taşıyabilecek hisseler Ekonomi
Borsa İstanbul 10 Bin seviyesine çıkabilecek mi? İşte endeksi yukarı taşıyabilecek hisseler
Yargı 73. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman? Magazin
Yargı 73. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?
Yönetmen Yücel Uçanoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Hayat arkadaşı Esen Püsküllü'nün acısı yüzünden okunuyordu Magazin
Yönetmen Yücel Uçanoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Hayat arkadaşı Esen Püsküllü'nün acısı yüzünden okunuyordu
Konyaspor'un göz göre göre nasıl battığını açıkladı. Recep Çınar: Tatlıcak Tesisleri'ni satmak heba değil mi Spor
Konyaspor'un göz göre göre nasıl battığını açıkladı. Recep Çınar: Tatlıcak Tesisleri'ni satmak heba değil mi
Trakya'ı sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar suyla doldu Gündem
Trakya'ı sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar suyla doldu
Talibandan patenli komando birliği... Gündem
Talibandan patenli komando birliği...
Ertem Şener'in Yılmaz Vural'a söylediği sözler olay oldu. Ahmet Çakar dondu kaldı Spor
Ertem Şener'in Yılmaz Vural'a söylediği sözler olay oldu. Ahmet Çakar dondu kaldı