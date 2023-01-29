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Peru'da otobüs uçuruma devrildi: 25 kişi öldü

Peru'da, bir servis otobüsünün uçuruma devrilmesi sonucu 25 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 00:50
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Peru'da otobüs uçuruma devrildi: 25 kişi öldü

Peru'da otobüs uçuruma devrildi: 25 kişi öldü
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Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin Talara eyaletinden kalkan servis otobüsü Los Organos kasabasında uçuruma devrildi.

Kazada 25 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Otobüsün yolcularının özel bir şirketin çalışanları olduğu kaydedildi. (AA)

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﻿Peru'da otobüs uçuruma devrildi: 25 kişi öldü
﻿Peru'da otobüs uçuruma devrildi: 25 kişi öldü
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