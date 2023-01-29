﻿Peru'da otobüs uçuruma devrildi: 25 kişi öldü

Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin Talara eyaletinden kalkan servis otobüsü Los Organos kasabasında uçuruma devrildi.
Kazada 25 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.
Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Otobüsün yolcularının özel bir şirketin çalışanları olduğu kaydedildi. (AA)
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