Pfizer'a Starboard Value desteği: 1 milyar dolarlık hisse alımı

Kaynak: Haber Merkezi
Pfizer'a Starboard Value desteği: 1 milyar dolarlık hisse alımı

Pfizer'ın hisseleri Covid-19 aşılarına ve tedavilerine olan talebin yavaşlaması sebebiyle düşüşe geçti. Aktivist yatırımcı Starboard Value şirketin performansını tersine çevirmek için 1 milyar dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi.

Wall Street Journal’ın haberine göre aktivist yatırımcı Starboard Value, ilaç devi Pfizer’da (PFE) yaklaşık 1 milyar dolarlık pozisyon alımı gerçekleştirdi.

Habere göre Starboard, şirketin performansını artırmak için değişiklikler yapılmasını talep ediliyor.

Cuma günü itibarıyla Pfizer’ın piyasa değeri yaklaşık 162 milyar dolar düzeyindeydi. Şirketin hisseleri, dünyanın ilk Covid-19 aşısını piyasaya sürdükten sonra 2021 sonunda kaydedilen rekor seviyeden beri yaklaşık yarı yarıya gerileme gösterdi. Hisseler 2024’te şimdiye kadar ise yatay kaldı.

Wall Street analistleri, aktivist bir yatırımcının Pfizer’in birçok sorununu çözecek hızlı bir çözüm olmadığını belirtti.

Leerink Partners analisti David Risinger bir araştırma açıklamasında, “Gelecekteki gelişmeleri bekliyoruz ancak hissedar değerini artıracak meyveyi henüz görmüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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